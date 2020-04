Ultime Notizie Roma del 18-04-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in vista della fase 2 Lata sforzo dei tecnici sulle riaperture differenziate per macroarea seconda della diffusione del contagio con un monitoraggio dopo 15 giorni per verificare la Tenuta del contenimento il 4 potrebbe riaprire Seppur con l’imitazione divieti anche bar ristoranti e parchi ma Palazzo Chigi parla di ipotesi non definitive Ricciardi invita alla prudenza la seconda epidemiche Cerca cuore accelerato e arriverebbe prima parte La gara per l’acquisizione dei test sierologici che serviranno alla messa in atto della campagna che rileverà l’immunità dei cittadini 2 il commissario straordinario Domenico Arcuri indetto la gara in procedura semplificata di massima urgenza per l’acquisto di Kit reagenti e consumabili i test sierologici dovranno rispondere a 8le consegne per i primi 150.000 kit estensibile ulteriori 150.000 partiranno dal 3 maggio per ministro della Salute Roberto Speranza di indagine a Campione sulla sieroprevalenza permetterà di livello di diffusione del virus nel paese e di pianificare le prossime partite il ritorno all’attività sono oltre 154 mila le vittime di coronavirus al mondo e più di 3550000 più recente spina della John Hopkins University che vede la triste classifica guidata dagli Stati Uniti seguiti da Italia e Spagna Trump rassicura negli Stati Uniti già completati 3,78 milioni di testa oltre un milione alla settimana al massimo ci saranno 65 mila vittime molti meno del previsto Speriamo inventò cinque stelle si dividono al Parlamento Europeo sul voto a favore dell’ attivazione del west nell’azione dell’Unione Europea contro il covid 19 il PD ha votato a favore Del paragrafo 23 che inviti i paesi dell’eurozona ad attivare il mentre il MoVimento 5 Stelle si è espresso controsull’intera risoluzione si asterrà il viceministro al mise buffagni attacca Salvini vota contro gli interessi del suo paese in camper parlamento europeo ha votato i ricoveri Bond garantiti dal bilancio europeo e ha la maggioranza di governo ha raggiunto l’accordo per il rinnovo delle nomine delle partecipate pubbliche Molte le novità per le presidenze delle diverse società limitati gli avvicendamenti cariche operative degli amministratori delegati per questi l’arrivo di Guido Bastianini vertici di MPS Di Stefano Donnarumma la guida di terra e di Paolo Simioni allena confermato invece gli amministratori delegati Enel Eni Leonardo e poste protesta dall’opposizione con una nota congiunta e leader di lega Fratelli d’Italia e Forza Italia parlano di grave forzatura dopo la loro richiesta di rinnovo automatico delle mie attuali dopo l’emergenza coronavirus tutti i sostegni al reddito dalla cassa integrazione ai congedi speciali coperti fino a giugno introduzione del reddito di emergenza e conferma del bonus per gli autonomi che potrebbe salire€800 e questo lo schema cui sta lavorando il governo per il prossimo decreto di aprire sul coronavirus intanto la banca d’Italia Simona caduta del PIL attorno al 5% nel primo trimestre mentre la produzione industria avrebbe subito un ribasso del 6% e del 15% nel solo mese di marzo male anche il settore dell’auto e secondo uno studio dell’università della Tuscia sono circa 21 milioni le persone in serie difficoltà economiche la metà con reddito quasi nulla i primi dati dell’osservatorio dell’istituto superiore di sanità sulle residenze sanitarie per anziani mostrano che dal primo febbraio sono stati tra i 6000 e i 7 decessi avvenuti nelle strutture di ricovero con sintomi di covid-19 3 40% di deceduti il governatore della Lombardia Fontana si difende non abbiamo Assolutamente sbagliato niente E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento discorso

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa