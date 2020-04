Ultime Notizie Roma del 18-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono oltre 154 mila le vittime di coronavirus al mondo e più di 3 milioni 550 mila casi è la più recente stima della John Hopkins University che vede la triste classifica guidata dagli Stati Uniti Italia e Spagna negli Stati Uniti hanno fatto più test procapite per il coronavirus di qualsiasi altro paese anche della Corea del Sud l’ho detto Donald Trump nel briefing alla Casa Bianca riferendo che i test completati sono 3,78 milioni il presidente ha parlato di un milione di nuovi test alla settimana Vorrei lì da ieri 2563 guariti 575 morti e 355 nuovi positivi forte calo dei ricoveri e record di guariti Locatelli dice in 14 giorni sono scesi 1200 ricoveri in terapia intensiva ieri un rapportotamponi positivi giù al 5 35% da oggi stop al Punto Stampa quotidiano diminuisce in Lombardia il numero di ricoverati negli ospedali per covid-19 infine Infatti 790 meno delle precedenti 24 ore i dati sono stati Mostrati nella Diretta Facebook dal presidente della Lombardia Attilio Fontana e torniamo a parlare di scuola sono arrivati i punti toccati dal sindacato ANIEF negli emendamenti inviati alla commissione cultura di Palazzo Madama per conferire Maggiore efficacia al testo sulla scuola approvato dal governo contenuto nel decreto legge numero 22 a partire dalle classi con 15 alunni mobilità straordinaria delega organi collegiali sul recupero degli apprendimenti ma sentiamo in proposito il presidente Decathlon Marcello Pacificoche bisogna derogare ai vincoli quinquennali esistenti questi vincoli questi blocchi sulla mobilità non rendono merito a nessuno non rendono merito a quei lavoratori che neanche queste vacanze pasquali di muovere per ritornare dalle loro famiglie non rendono merito al sacrificio che sta facendo tanto il personale docente ATA e continuano a discriminare alcuni lavoratori quelli neoassunti il primo settembre 2019 dalle graduatorie di merito regionali ad esaurimento e quelli che fanno occupo non posso su sostegno questo blocco quinquennale non riguarda la continuità Didattica perché ci sono stupidi stupidi che durano Quindi è totalmente incomprensibile bisogna invece abbiamo chiesto questo come abbiamo chiesto anche una mobilità straordinaria per tutti i docenti immobilizzati per colpa di un algoritmo in legittimo e anche la possibilità di corsi di qualificazione professionale di poter anche agevolare i passaggi di ruolo passaggio di ruolo che vengono chiamati per il personale ATA passaggi per teè un profilo all’altro che sempre un allenamento con che venga inserita all’interno del decreto legge per l’avvio del nuovo anno scolastico così come è stato chiesto anche la parte del personale precario con 24 mesi di servizio anche su posti di sostegno a dei corsi abilitanti Archi modalità telematica straordinari per riconoscere il merito che sono guadagnate su ed è tutto buon proseguimento di ascolto

