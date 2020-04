Ultime Notizie Roma del 18-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale in ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in vista della fase 2 latta sforzo dei tecnici Turi aperture differenziate per macroarea seconda della diffusione del contagio con un monitoraggio dopo 15 giorni per verificare la Tenuta del contenimento il 4 maggio dovrebbe aprire Seppur con limitazioni e divieti anche bar ristorante Park ma Palazzo Chigi parla di ipotesi non definitive Ricciardi dice invito alla prudenza e la seconda Ondata epidemiche certa Korea to accelerate arriverebbe prima parte La gara per l’acquisizione dei test sierologici che serviranno la messa in atto della campagna Nazionale che rileverà l’immunità dei cittadini alzarsi due Il commissario straordinario mi procuri ha indetto la gara INAIL procedura semplificata di massima urgenza per l’acquisto di chitarre agenti consumabili di test sierologici dovranno rispondere a 8 requisiti le consegne per i primi 150000 kgle ulteriori 150.000 partiranno dal 3 maggio per il ministro della Salute Roberto Speranza l’indagine campione sulla sieroprevalenza permetterà di capire il livello di diffusione del virus nel paese di pianificare le prossime fasi ritorno all’attività sono oltre 154 mila le vittime di coronavirus al mondo e più di 3550000 casi è la più recente stima della Johns Hopkins University che vede l’attrice classifica guidata dagli Stati Uniti seguiti da Italia e Spagna assicura negli Stati Uniti già completati 3,78 milioni di test oltre un milione alla settimana al massimo ci saranno 65 mila vittime molto meno del previsto PD e Movimento 5 Stelle si dividono al Parlamento Europeo sul voto a favore dell’ attivazione del mese nell’azione dell’Unione Europea contro i compiti 19 in votato a favore Del paragrafo 23 che invita i paesi dell’eurozona ad attivare ilmest mentre il MoVimento 5 Stelle si è espresso nel voto sull’intera risoluzione si asterrà il viceministro al mese buffagniSalvini vota contro gli interessi del suo paese Intanto il parlamento europeo ha votato i ricoveri Bond garantiti dal bilancio europeo apertura almest Ma non hai Corona Bond ci spostiamo in Calabria a Castrovillari Cosenza tablet e pc per la formazione a distanza Antonello Troya è iniziata grazie alla disponibilità dei Carabinieri forestale di Castrovillari nel Cosentino la consegna di tablet e pc per la formazione a distanza gli studenti dell’Istituto di superiore istruzione Garibaldi Alfano da Vinci di Castrovillari attraverso L’attività dei militari sia la possibilità è spiegato in una nota di garantire il servizio a tutti gli studenti che avessero manifestato la dichiarata necessità di poter ottenere i supporti elettronici indispensabili per il proseguimento dell’attività didattica tutto questo anche nei diversi comuni dell’area di riferimento dove sono residenti gli studenti aventi diritto l’iniziativa è stata resa possibile grazie alla sinergia tra la dirigenteIstituto Elisabetta Cataldi e i carabinieri forestale di Castrovillari parliamo ora di musica dopo la pubblicazione di un colpo solo il nuovo singolo indiani d’America è il capitolo che anticipa il nuovo ep di blog in uscita questa primavera sentiamo blog tutto questo momento Ancora non c’era Quindi è uno di 3 pezzi che stranamente ha intuito e ispirazione a volte davvero strano questo questo momento dell’isolamento emozionale paragonato a quello che è stato un po’ il dramma degli indiani America ci hanno distrutto Però secondo me con grande dignità e silenzio rimarginazione no quindi certe volte quando si viene messi un po’ spalle al muro da dalla società dalla vita Insomma perché volte basta magariincrociate rilassati tutto parte ironia sentimento ma anche prospettiva verso il futuro quanto è presente tutto questo in indiani d’America il quale anche la prospettiva nel guardare avanti anche un po’ di tragicomico e di prospettiva verso il futuro Sicuramente io penso che come te come spesso adesso nelle mie canzoni C’è sempre un velo di speranze di rinascita Quindi anche indiani America c’è un po’ Una svolta Alcuni hanno detto individualista e non credo pensa Semplicemente a prendersi cura di te quindi ad andare avanti in questo periodo di quarantena lo chiediamo sempre la prima cosa che farai a proposito di rinascita appena questo momento sarà fin

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa