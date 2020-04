Ultime Notizie Roma del 18-04-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione e da Roberta Ci sono ipotesi allo studio aziende della moda mobilifici automobili per cantieri edili sono 4 comparti produttivi di cui si starebbe valutando la riapertura prima del 4 maggio forse partire dal 27 aprile A quanto si apprende si starebbe studiando in queste ore la ripartenza di queste attività anche considerato che rientrerebbero quelle classificate dall’INAIL come a basso rischio ma una valutazione sarebbe ancora in corso e sul tema dovrebbe esserci a breve forse già nel weekend un nuovo confronto con le parti parte la gara per l’acquisizione dei test sierologici che serviranno alla messa in atto della campagna Nazionale che rileverà l’immunità dei cittadini alzata due Il commissarioDomenico Arcuri ha Infatti indetto la gara in procedura semplificata di massima urgenza per l’acquisto di Kit reagenti e consumabili test sierologici in corsa dovrà rispondere a dopo requisiti e le consegne per i primi 150000 kit estendibili ad ulteriori 150.000 partiranno dal 3 maggio sono oltre 154 mila le vittime di coronavirus al mondo e più di 3550000 casi è la più recente stima della John Hopkins University che vede la triste classifica guidata dagli Stati Uniti 37000 morti 700 mila casi seguiti da Italia 22700 decessi e 170000 contagi Espana ventimila morti 190.000 con gli Stati Uniti hanno superato i 700000 casi confermati di coronavirus possiamo a Buenos Aires è il numero dei contagiati da coronavirus in America Latina ha raggiunto stanotte90059 dei quali 4247 sono morti e quanto emerge da una statistica elaborata sulla situazione esistente in 34 Nazioni e territori latinoamer piano da 19 miliardi di dollari per aiutare gli agricoltori americani nell’emergenza coronavirus solo annunciato Donald Trump nel briefing alla Casa Bianca sul coronavirus dei fondi 16 miliardi andranno direttamente ai partner per compensare le loro perdite altri 3 miliardi invece verranno utilizzati per acquistare i loro prodotti da destinare a chi ne ha bisogno ed è tutto Per ora grazie dell’ascolto Vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa