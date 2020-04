Ultime Notizie Roma del 18-04-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli parte della gara per l’acquisizione dei test sierologici che serviranno alla messa in atto della campagna Nazionale che rileverà all’immunità dei cittadini 2 il commissario straordinario Domenico Arcuri ha Infatti indetto la gara in procedura semplificata di massima urgenza per l’acquisto di Kit reagenti e consumabili i test sierologici in corsa dovranno rispondere a dopo requisiti viene consegna per i primi 150.000 kit sedili anteriori 150.000 partiranno dal 3 maggio gli Stati Uniti hanno superato i 700 mila casi confermati di coronavirus se prende dal report della John Hopkins University negli Stati Uniti si registra il maggior numero di contagio e di decessi al mondo 700.000 282 chiavi173 le morti più 3856 nelle ultime 24 ore aziende della moda mobilificio Automotive cantieri edili sono quattro comparti produttivi di cui si starebbe valutando la riapertura prima del 4 maggio forse a partire dal 27 aprile A quanto si apprende si starebbe studiando in queste ore la ripartenza di queste attività anche considerato rientrerebbe tra quelle classificate dall’INAIL come a basso rischio atteso la sua ex nel box auto condominiale l’ha colpita ripetutamente a martellate poi prima di scattare ha rubato il PC portatile caduto ieri sera in zona Capannelle a Roma la vittima una trentasettenne italiana è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni la polizia arrestato poco dopo 47 anni è bloccato nei pressi della sua abitazione a dare l’allarme alcuni condomini che avrebbero sentito le urla sul posto i poliziotti del commissariato Romanina e della squadra mobile di Romaquanto ricostruito finora l’uomo avrebbe raggiunto l’abitazione della ex in taxi armato di martello e l’avrebbe aspettata nel box condominiale una terremoto di magnitudo 3.7 avvenuto a Poggio Imperiale in provincia di Foggia alle ore 4:57 l’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 24 chilometri la scossa è stata registrata dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comincio non si hanno notizie di danni a persone o cose è perché tutto Grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime ossa

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa