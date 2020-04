Ultime Notizie Roma del 18-04-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione da Roberta Frascarelli al 11 giugno 1940 il primo maggio 1945 a Milano sono morti sotto i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale 2000 civili in 5 anni in due mesi in Lombardia per il coronavirus sono morte 11851 persone 5 volte di più un riferimento numerico clamoroso oltre alla solidarietà che dobbiamo ai Lombardi alla consapevolezza della gravità dell’emergenza in quelle terre dobbiamo anche sapere che stiamo vivendo una grande tragedia non l’abbiamo ancora sconfitta così Il commissario all’emergenza Domenico Arcuri dobbiamo continuare ad agire con l’account la prudenza di questi mesi capire evidenziato Arcuri che clamorosamente sbagliato comunicare una conflitto tra salute e ripresa economica cambia la composizione delladell’esame di stato del secondo ciclo la ministra Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza attuativa del decreto legge del 6 aprile su esami e valutazione che ragione dell’emergenza coronavirus e dell’impatto che ha avuto sulla scuola per vedere quest’anno una commissione formata dai commissari interni ed al presidente esterno in questo modo spiega la ministra gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso e quanto realmente fatto durante questo particolare anno scolastico vogliamo un esame di stato vero serio ma che tenga conto anche delle difficoltà affrontate causa dell’emergenza ancora in atto spiega la ministra Italia affrontato per prima in Europa il covid-19 guadagnando solidarietà e rispetto non disperiamo questo patrimonio non ci sono 10 100 1000 extrategy facciamo lavorare le istituzioni agli esperti evitiamo le polemiche inutili la traversata sarà lunga così su Twitter Il commissario Unione Europea l’economia Paolo Gentileil numero di morti provocati dal coronavirus in Iran ha superato oggi la soglia dei 5000 Lo ha reso noto il Ministero della Sanità precisando che i decessi nel paese hanno raggiunto quota 31 con un aumento di 73 vittime nelle ultime 24 ore allo stesso tempo sono stati registrati 1374 nuovi casi che portano questo bilancia quota 80888 le persone guarite sono 55987 23513 pazienti versano in condizioni critiche 3 dispositivi incendiari sono stati lanciati La notte scorsa contro uno dei principali gruppi di media Greci ad Atene senza causare vittime lo ha riferito la polizia l’attacco a Sky Tv Che include il quotidiano kathimerini una stazione radio è stato compiuto da 4 persone che poi sono Fuggite l’azione non è stata ancora rivendicata ed è stato subito condannata dal governo chiudiamo con unol’economia i sindacati dei bancari temono episodi di violenza contro le lavoratrici e lavoratori bancari da lunedì per le richieste di finanziamenti previste dal decreto imprese lo si legge in una lettera inviata ai segretari generali di Fabi fiba-cisl fisac-cgil Uilca e unisin alla ministra dell’interno Luciana lamorgese in cui chiedono un intervento volto a rafforzare la sicurezza sociale a tutela della sicurezza di chi si trova sui posti di lavoro e della clientela bancaria tutta è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento nel pomeriggio alle prossime news

