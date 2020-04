Ultime Notizie Roma del 18-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno affrontato per prima in Europa di David 19 guadagnando su vitalità e rispetto non disperiamo questo patrimonio non ci sono 10 100 1000 Exit strategy ultime su Twitter Il commissario Ué all’economia Paolo Gentiloni facciamo lavorare Aggiungere istituzione gli esperti evitiamo le polemiche inutili la traversata Sara purtroppo lunga è il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha inaugurato la nuova sanitaria allestita all’interno delle Officine Grandi Riparazioni di Torino La regione ha da oggi un ospedale da campo le parole del governatore come tra poche ore arriveranno i primi pazienti è un momento che vogliamo vivere con la festa la Rimandiamo a quando chiuderemo questo presidio ospedaliero negli spazi delle Officine sono stati allestiti 92 posti letto che avranno un duplice valore continuare a curare i malati da coronavirussollevare i ospedali dal carico dei condomini alla fase 2 all’orizzonte ma multiattività potrebbero non riaprire il 32% delle piccole e medie imprese di Commercio turismo ritiene che il look down Anche se in esaurimento dovrebbe averle messe a rischio di chiudere definitivamente per ulteriore 35% teme di chiudere se l’emergenza dovesse protrarsi emerge dalle elaborazioni di conto esercenti sulla base dei dati disponibili di un sondaggio dal quale emerge che anche con una di partenza graduale dal 4 maggio si stima che i Knocked Down costerà alle imprese Nel 2020 oltre 30 miliardi di fatturato in chiusura il bilancio del pomeriggio della John Hopkins University sono oltre 154 mila le vittime di coronavirus nel mondo e più di 3 milioni 550 mila i casi la classifica e guidata dagli Stati Uniti 37000 morti e 700 mila casi si fida Italia 22717 170.000 di spagna 20000 morti e 190000 contagi Donald Trump prevede che negli Stati Uniti i morti per la pandemia saranno circaSanta 65.000 Monti meno Quindi quelli previsti ha detto il presidente americano Ricordando che le Stime parlano di una cifra tra i 100.000 i 240.000 è tutto grazie per averci seguito le news la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa