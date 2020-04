Ultime Notizie Roma del 18-04-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus Tra al 11 giugno 1940 il primo maggio 1945 a Milano sono morti sotto i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale 2000 civili in 5 anni 2 mesi non Badia per il coronavirus sono morti 11851 persone 5 volte di più un riferimento numerico clamoroso queste le parole del commissario all’emergenza domenica Arcuri secondo il quale non abbiamo ancora sconfitto l’emergenza assicurato per la fate due non abbiamo pronti per dotare il territorio italiano dei dispositivi che servono anche oggi cioè non significa che vado ha fatto saranno inevitabili nuovi focolai anche dopo la riapertura E dovranno essere individuati in tempi molto rapidi premi guerra vicedirettore dovrebbe essere membro del comitato tecnico scientificospiega serve rafforzare il controllo del territorio anche con tamponi a domicilio che cambia la composizione della Commissione dell’esame di stato del secondo ciclo la maturità sta minestra Lucia Azzolina l’ordinanza attuativa del decreto-legge del 6 aprile su esami e valutazioni che in ragione delle emergenze coronavirus prevede per quest’anno una commissione formata da sei membri interni e dal Presidente esterno vogliamo di Stato vero serio ma che tenga conto anche delle difficoltà affrontate a causa dell’emergenza ancora in atto spiega la ministra l’ordinanza prevede inoltre che ciascun consiglio di classe scelga i commissari anche in modalità distanza chiusura il nuovo monito di Papa Francesco oggi ha rivolto un pensiero le persone disabili a coloro che li Assistono in questo tempo di pandemia Pietro ricevuto dice il pontefice una lettera di una suora che lavora come traduttrice nella lingua dei segni per i sordomuti e raccontava riferisce Bergoglio nell’introduzione della messa a Santa Marta di lavoro tanto difficile che fanno gli operatori sanitari infermieri medici coniglihanno preso il codice 19 richiamo per loro che sono sempre al servizio di queste persone con diverse abilità Ma che non hanno le abilità che abbiamo noi ci fa padrona poi dei ventilatori alla Siria kit a Gaza tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

