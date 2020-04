Ultime Notizie Roma del 18-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Social formazione emergenza coronavirus continua il calo dei ricoverati resta bassi rapporto tra nuovi Tamponi e positivi i dati del bollettino diffuso dalla protezione civile Oggi confermano ormai Continuo Calo Delle persone nelle ultime 24 ore sono morte però 482 persone ieri le vittime erano stati 575 i guariti raggiungono quota 40 4927 per un aumento in 24 ore d2200d tasto aumento dei malati vero le persone attualmente positive è stato pari a 809 unità ieri erano stati 355 questi dati vanno analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati numero di tamponi fatti oggi 71725 Ieri 75605 numero di tamponi resta quindi molto alto e i rapporti di un malato ogni 17,7è il secondo dato migliore da inizio epidemia dopo quello Fiat è il commissario Ue all’economia Paolo Gentiloni commenta su Twitter l’Italia affrontato per prima in Europa e covid-19 sul rispetto non disperdiamo questo patrimonio non ci sono 10 100.000 Exit strategy facciamo lavorare le istituzioni e gli esperti evitiamo le polemiche inutili la traversata concludi Serralunga Cambiamo argomento il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha inaugurato la nuova aria sanitari allestita all’interno delle Officine Grandi Riparazioni di Torino la regione ad oggi un ospedale da campo le parole del governatore ore tra poche ore arriveranno i primi pazienti un momento che vogliamo vivere con sobrietà la festa la Rimandiamo a quando prenderemo questo presidio ospedaliero negli spazi delle Officine sono stati allestiti 92 posti letto che avranno un duplice valore continuare a curare i malati da coronavirus sollevare gli ospedali dal carico l’economia la fase 2 all’orizzonte ma multiattività potrebberoaprire il 32% delle piccole e medie imprese di Commercio turismo ritiene che il Dow anche se in esaurimento potrebbe averle messe a rischio di chiudere definitivamente enuncio del 35% teme di chiudere se l’emergenza dove tratti emerge dalle elaborazioni di Confesercenti sulla base dei dati disponibili di un sondaggio dal quale emerge che anche con una ripartenza graduale dal 4 maggio si stima che in down costerà alle imprese nel 2023 30 miliardi di fatturato è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa