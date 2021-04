Ultime Notizie Roma del 18-04-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale domenica 18 aprile Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Friuli emergenza capito corsa verso le prime riapertura intanto si lavora il pass per gli spostamenti per ottenerlo tre possibilità spiega il Sottosegretario sileri vaccinazione tampone nelle ultime 48 ore oppure aver avuto il capite nei sei mesi precedenti fila di aggiungere che i numeri non sono ancora così buoni da battere le descrizioni depresso per togliere il coprifuoco bisogna portare l’indice RT di molto sotto lo zero punto da domani quasi 7 milioni di studenti a scuola rimane il nodo trasporti e tamponi veloci Gelmini scrive in settimana un tavolo sulla logistica trasporti Non solo per il ritorno in classe e gli effetti di un’Italia rosso arancione fino a metà maggio con un calo dei nuovi casi almeno pressione sugli ospedali ma il progressivo ritorno al giallo determinerà inevitabilmente una risalita della curva da un lato mitigata dalla ridotta probabilità di contagio all’aperto per la mentetemperature che riduce l’effetto aerosol e dall’altro alimentata da l’aumento dei contatti sociali e soprattutto dal mancato rispetto delle regole e la stima della fondazione gimbe la luce delle prossime aperture sul fronte faccine tristi come mettere in sicurezza over 70 e fragili entro l’inizio dell’estate quindi l’economia le restrizioni da covid Picco non lo linea Fossano le vendite di negozi e supermercati con la crisi consumi della pandemia Questo mette in difficoltà l’intero comparto Commercio al dettaglio Provvidenza un’analisi Confesercenti secondo le Stime circa 70mila attività commerciali senza un’inversione di tendenza potrebbero cessare definitivamente 2021 a rischio soprattutto le 35.000 attività nei centri gallerie commerciali che Confesercenti chiede di inserire nel piano di apertura in chiusura un’ultima notizia allarme per la salute dell’oppositore Russo alexei navalny la figlia che studia in California rivolge un appello Perché si ha visitato rinchiuso in una colonia penale alla seconda settimana di sciopero della fame secondo la sua portavoce in fin di vita La situazione sarebbe gravissima interviene anche il presidente americanoè una situazione del tutto ingiusta dice intanto la procura di Mosca chiede di Bollare Le organizzazioni di navalny come enti estremisti rendendoli di fatto illegali e tutto grazie per averci seguito le news tornano prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa