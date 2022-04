Ultime Notizie Roma del 18-04-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 16 aprile Buona giornata azione da parte di Francesco Vitale in studio sono tra i 2500 e 3000 i soldati ucraini morti finora nella guerra con la Russia secondo zielinski il presidente dell’Ucraina torna a chiedere armi all’occidente più ne siamo e prima tornare la pace a ferma Mosca minaccia gli Stati Uniti però di conseguenze imprevedibili premier ucraino sarà a Washington la prossima settimana per il vertice è femmina e dopo l’affondamento della mostra ieri l’esercito Russo ha ripreso a bombardare l’area di Kiev il colpito in particolare una fabbrica d’armi sirene d’allarme anche stanotte in diverse città Ucraina disarma la mano alzata del fratello contro il fratello così Papa Francesco ha concluso ieri sera la Via Crucis al Colosseo a portare la croce per una stazione anche una donna ucraina naruska insieme cosa che non è piaciuta a Kiev con diversi di medieucraini che hanno scurato la celebrazione di Bergoglio stasera il papà preghiera della messa della veglia Pasquale in Vaticano violenti scontri tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana si sono verificati ieri la spianata delle moschee a Gerusalemme nel secondo venerdì di preghiere di Ramadan oltre 150 i feriti di cui 8 in gravi condizioni tra i 300 e 400 gli arresti a Dai fa un passante Bravo è stato accoltellato da una quindi c’è ancora morti sul lavoro 4 operai perdono la vita e le vittime sono tutti operai un 23enne nel sassarese un sessantenne a Pievesestina di Cesena un albanese di 39 anni a €3 meno di 54 nel bresciano un diciassettenne morto invece schiacciato da un muletto mentre movimentava della legna in un capannone di famiglia nel letto orinese Tornano tutti a calare le curve e covid in Italia con l’eccezione del tasso di occupazione dei posti nei reparti ordinari che restano sopra la soglia di allerta l’istituto superiore di sanità registra una netta diminuzione dei casi soprattutto nelle fasce giovanili per nessuna sotto variante di Ohmè stato documentato aumento delle capacità di trasmissibilità o di dare malattia Severa Sport negli anticipi della 33esima giornata della Serie A di calcio Milan batte 20 il Genoa San Siro e mantiene la vetta i tre sull’Inter che risponde vincendo 3-1 in casa dello Spezia oggi in campo Cagliari Sassuolo 12:30 Sampdoria Salernitana Udinese Empoli alle 14:30 Fiorentina Venezia alle 16:30 Juventus Bologna alle 18:30 e Lazio Torino 20:45 tennis Oggi match decisivo George kornet nella sfida Italia Francia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa