Ultime Notizie Roma del 18-04-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e lunedì 18 aprile Buona giornata da Francesco Vitale le forze russe pianificano un’operazione sotto falsa bandiera cherson secondo quanto riporta il kiwi indipendenti Il portavoce dell’amministrazione militare regionale di Odissea Serri bazooka su telegram che le porte rosse stanno pianificando di sparare su cartone di accusare falsamente l’esercito ucraino l’intenzione di Mosca secondo batterio è quella di utilizzare l’operazione per giustificare il salvataggio della città attraverso un referendum avvio l’attrice è conduttrice televisiva ha Catherine Spaak è morta a 77 anni in una clinica Romana malato da tempo nel 2020 era stata colpita da un emorragia cerebrale ballerine cantante stage in Francia Bologna Villa ankuri il 3 aprile del 1945 da una famiglia belga naturalizzata italiana nel nostro paese conosciuto la fama negli anni sessanta e Settantail suo debutto nel cinema italiano di appena 15 anni quando recita nel film dolci Inganni di Alberto Lattuada è successo alle porte di arrivato con pellicole del calibro di La voglia matta di Luciano Salce il sorpasso di Dino Risi le autorità sanitarie di Shanghai hanno annunciato le prime tre vittime per le conseguenze del covid a quando nella Metropoli cinese si è diffusa la nuova fiammata di casi dovuti alla variante omicron che sta interessando la città da oltre un mese quanto riporta l’agenzia Bloomberg gli ultimi decessi da covid in Cina si erano registrati l’ultima volta il 19 marzo che siamo ancora argomento è di nazionalità italiana originario del Molise la donna di 46 anni trovata morta stamane di quartiere di twerk Lussemburgo la donna sarebbe stata vittima di una rapina finita nel modo più pratico secondo quanto si apprende nel paese di Petacciato in provincia di Campobasso il comune di origine della stessa una folla di nuovo granita dopo due anni di pandemia si erain piazza San Pietro per partecipare ieri alla santa messa di Pasqua presieduta da papa Francesco circa 120 fedeli radunati attorno al pontefice quella di quest’anno è stata una festa segnata però dal sangue della guerra e il papà è tornato a sgridarlo nella benedizione Urbi et Orbi troppo sangue troppa violenza un’alba di speranza Sorgà dopo questa notte di morte ha detto e noi ci fermiamo qui in buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa