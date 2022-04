Ultime Notizie Roma del 18-04-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio circa 5000 bambini sono stati deportati dalla regione di Mario fuori in Russia dall’ inizio dell’ invasione russa l’ho detto il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj nell’intervista alla cena è trasmessa ieri circa 5000 bambini sono stati deportati da questa regione nella parte della Russia perché non gli hanno permesso di andare nella parte l’Ucraina ha detto zia eski coi bambini dove sono Se chiesto non lo sa nessuno sarà da meno 205 numero di bambini ucraini rimasti uccisi dall’inizio della guerra lo rende noto l’ufficio del procuratore generale Ucraina secondo quanto riporta il dipendente in rimasti feriti sono almeno 362 le forze russe pianificano un’operazione sotto falsa bandiera cherson secondo quanto riporta il kiwi indipendente lo denuncia Il portavoce dell’amministrazione militare regionale di Odessa sei arrivato secondo il quale l’intenzione di mosca è quella di utilizzarel’operazione per giustificare il salvataggio della città attraverso un referendum 4 m hanno colpito stamani la regione di Leopoli vicino al confine con la Polonia allo scritto il governatore Maxim Scotti scavi su telegram ripreso dei media internazionali vita dei civili a restare nei rifugi gli inviati della BBC hanno riferito di aver visto almeno 5 esplosioni nella parte occidentale della città un denso fumo nero che sta alzando Sì sempre di più la la armentieri ho suonato per 45 minuti prima dell’esplosione molte persone erano per strada torna a chiedere armi all’occidente definisce un ritardo nelle forniture come un permesso alla Russia di uccidere gli ucraini avverte Mosca sta preparando un imminente offensiva nell’est del paese vuole distruggere il Don basta ferma il presidente dell’Ucraina assicurando che non c’era la regione Russia vuole spazzare via altre città e comunità nelle regioni di donna e sei Lucas dice Denise chi le autorità proprio di quest’ultimo oblast hanno chiesto oggi residenti da fare immediatamente I Russi vogliono radere al suolo ad ogni costo Mario pause comeChi è la città Continua a lottare ma dopo oltre un mese da se Dio non esiste più dice ministro koleva ed oggi Rossi La chiuderanno in entrata e in uscita 150 bimbi sarebbero stati portati via forza dalla città 6.10 X che ieri hai invitato Macron in Ucraina per vedere lui stesso che la guerra della Russia un genocidio voltiamo pagina prosegue il calo della curva dell’epidemia covid in Italia ieri sono stati riportati meno contagi rilevanti rispetto al 24 ore precedenti il numero inferiore di decessi 8 in meno i pazienti in intensiva in lieve aumento il tasso di positività al 15,5% in Cina primi tre decessi registrati a Shanghai dall’onda di omicron è morta 77 anni Catherine Spaak attrice conduttrice scrittrice cantante ballerina 2 anni fa era stata colpita da una emorragia cerebrale era nata in Francia da una famiglia Berg dei rami naturalizzati chiama il successo degli anni 60 con film come la voglia matta di Salce il sorpasso di risi in tv conduttrice di Forum è morto the Harem è prevista per oggi Una Pasquetta di sole sull’Italia contemperature però lieve diminuzione qualche pioggia al mattino possibile solo su Sicilia e Calabria oltre 350000 persone hanno deciso di pranzare a tavola in un agriturismo nel giorno di Pasquetta tradizionalmente dedicato a Campagna gite fuori porta e quanto stima la Coldiretti porta stasera in campo i posticipi della 33a giornata della Serie A di calcio alle 19 il Napoli terzo ospita la Roma mentre alle 21 l’Atalanta gioca in casa contro il vero i sensi in finale di Coppa d’Inghilterra il Real Madrid vince in rimonta attività Il titolo di liga in pugno Bayern sempre più vicino a Decimo titolo consecutivo in Bundesliga E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

