Ultime Notizie Roma del 18-04-2022 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio Ben ritrovati l’ascolto da Francesco Vitale gruppo per i diritti umani della Crimea denunciato Che russi avrebbero portato via con la forza da Mario Pol circa 150 bambini 100 di quelli ricoverati in ospedale la maggior parte è strappata dai genitori l’esercito Mosca via trasferiti nella direzione di donna disoccupata e del Tangram Russo ha fermato ho la Sprint Cup del gruppo per i diritti umani della Crimea riferisce o in forma a Philadelphia l’obbligo di mascherina al chiuso dopo che la città nei giorni scorsi hai registrato un picco di nuovi casi di covid è la prima grande città degli Stati Uniti ea imporre La misura che verrà in tutti i luoghi pubblici è chiuso compresi scuole aziende ristoranti difficili governativi casi covid a Philadelphia sono raddoppiati in una settimana Adesso la media di 142 nuovi contagi al giorno era scomparso quasi 3 anni fa dalla sua abitazione in California con Enrico E cos’altro ragazzino autistico17 anni la polizia l’ha ritrovato il sabato scorso ha quasi 1300 chilometri di distanza da casa nello Stato dello Utah ad attenderlo con commozione nella città di Clash of Clans la sua famiglia non ho mai detto di cercarlo detto sua madre su Samsonite è morta 77 anni Catherine Spaak nata in Francia da una famiglia Verga aveva conosciuto successo in Italia con attrice cantante è conduttrice televisiva bella è malata da tempo era ricoverato in una clinica di Roma 2 anni fa era stata colpita da una emorragia cerebrale per il ministro della cultura Dario Franceschini se ne va un artista poliedrica colta ed elegante che nel nostro paese ha trovato una casa e amata ha detto una donna di 46 anni originario del Molise è stata trovata morta la mattina di Pasqua nel portiere di kirchberg nella città di Lussemburgo il corpo è stato scoperto nel seminterrato del ristorante Dov’è originario di Petacciato Campobasso da tempo e migrata lavorava l’ipotesi su cui starebbero lavorando gli inquirenti sarebbe quella di una rapina finita nel sangue ci fermiamo qui buon proseguimento di ascoltoi nostri compagni

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa