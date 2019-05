Ultime Notizie Roma del 18-05-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 18 maggio Buongiorno da Francesco Vitale governo sul della rottura sulla Sea Watch nave delle energie dalla quale eliminale autorizzato lo sbarco delle famiglie 18 delle 65 persone a bordo Salvini attacca Conte trafficanti di esseri umani in Italia non arrivano più la linea del Viminale a indirizzare la nave verso la Tunisia Di Maio repliche arrogante come Renzi Palazzo Chigi ricorda che il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del governo e ne è responsabile coordina l’attività di nessuno escluso il segretario generale dell’ONU Antonio guterres ha chiesto a tutti i paesi di mettere in atto in Margot sulle armi nei confronti della Libia sottolineando Come prevenire la proliferazione delle Armi tempo ridimensionare il conflitto in corso e per ristabilire la stabilità del paese vuoi Teresa espresso profonda preoccupazione per l’arrivo di armi anche dal mare rimarcando che l’Unione Europea ha esteso il mandato della missione naveha ridotto la sua presenza nell’aria è stato arrestato l’autista dello scuolabus che si è rovesciato nella affrontare un tornante ad Arquà Petrarca n provincia di Padova provocando il ferimento di 8 ragazzi tra i 7 Ei 14 anni l’uomo che ha precedenti penali risultato positivo all’alcoltest bloccato dopo aver tentato la fuga la Procura Generale di Brescia chiusura indagini sul delitto di Mario bozzoli l’imprenditore di Marcheno svanito nel nulla nel 2015 nella Fonderia di cui era proprietario con il fratello accusati di omicidio Alex e Giacomo bozzoli nipoti dell’imprenditore di favoreggiamento due operai le nuove indagini ha chiuso quella che inizialmente sembra l’ipotesi principale è vero che il sole fosse finito nel forno diventa un caso politico quello di Rosa Maria dell’aria la professoressa di Palermo sospesa per 15 giorni per un video dei suoi alunni costa Sardinia il fascismo grande manifestazione di solidarietà nel capoluogo siciliano il ministro si augura di incontrare alla docente che torni quanto prima a scuola anche se giudica inopportuno e la paragone tra le leggi di Mussoliniil decreto sicurezza sono pronto a incontrare Salvini si può essere un’occasione di dialogo dice lei intanto ha ascoltato la dirigenza scolastica Ford attesa per la conferenza stampa congiunta Allegra Agnelli dopo il tecnico la Juventus dopo 5 scudetti 11 trofei vinti in 5 anni ma nessuna Champions in corsa per la panchina del Samsung Mihajlovic Simone Inzaghi oggi gli anticipi di Serie A Udinese Spal Genoa Cagliari e sono Roma agli internazionali d’Italia di tennis Diego schwartzman incontrerà in semifinale di Novak Djokovic per le donne cartoleria Skype se la vedrà con la cieca pliskova era l’ultima notizia un buon inizio di giornata appuntamento a più tardi la linea torna alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa