Ultime Notizie Roma del 18-05-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio è stato autorizzato lo sbarco per 7 bambini con i relativi genitori presenti a bordo della nave sea-watch che due giorni fa salvato 65 migranti al largo della Libia con loro autorizzato anche un uomo con gravi problemi di salute Lorenzin Fonti del Viminale sono finiti complessivamente Diciotti migranti che scenderanno dall’imbarcazione che sta rispettando la diffida della Guardia di Finanza non entrare in acque territoriali italiane a bordo delle motovedette della Guardia Costiera hanno Dunque 7 bambini con i genitori sette madri e tre padri più il migrante Con gravi problemi di salute la procura di Agrigento ha deciso di aprire un fascicolo d’inchiesta sul caso intanto sulla vicenda si consuma un uovo nella maggioranza di governo tra i due anime dell’esecutivo il Ministro dell’Interno Matteo Salvini dice no allo sbarco in Italia di un’imbarcazione nell’altro vice premier Luigi Di Maio del MoVimento 5 Stelle lo attacca di Uomini soliabbiamo già avuti in Italia non è sentiamo certo la mancanza poi rincara la dose non posso commentare la prepotenza e l’arroganza di questo tipo che ricorda Renzi quando gli chiedevano di far dimettere la boschi in difficoltà a vicenda parlato anche Silvio Berlusconi a Sky Tg24 te lo vede la immigrazione dal continente africano è qualche cosa che non vuole questi immigrati in poche decine di persone emigrazione può diventare dall’Africa un immigrazione di massa in un miliardo e mezzo di persone che voglio tutte le ire dei paesi del benessere in Italia in Europa e ci stanno tutti pensando stop all’arrivo di armi in Libia per porre fine al conflitto nel paese nordafricano tra le forze fedeli al governo nazionale di Rai e quelle dei miliziani dell’ esercito Nazionale libico sotto il comando di Khalifa Stars l’invito arriva dal segretario generale dell’ONU Antonio guterres Chi ha chiesto a tutti i paesi di mettere in atto nel Margot sulle armi nei confronti della Libia sottolineasia importante per ridimensionare il conflitto in corso per stabilire la sua abilità nel paese guterres espresso profonda preoccupazione per ricordarmi anche dal mare triangolato l’Unione Europea torniamo in Italia sarei felice di incontrare la professoressa Rosa Maria dell’aria che mi auguro possa tornare quanto prima il suo lavoro a scuola a dirlo il vicepremier Matteo Salvini che apre un confronto con la docente sospesa a Palermo per due settimane che non avrebbe vigilato su un video realizzato dagli alunni durante il giorno della memoria cui decreto sicurezza è stato acquistato le leggi razziali e dopo poco arrivata la replica della stessa prof che ha detto non ho alcuna remora incontrare il ministro Salvini se può essere un’occasione di dialogo e di confronto che ben venga Certamente Sono disposto ad ascoltarlo assieme ai miei studenti Lo sport il ferro Novak Djokovic Del Potro accede alle semifinali internazionali di tennis in Corso Roma con il punteggio di 64 67 64 dopo Oltre 3 ore di gioco il numero uno al mondo è riuscito a neutralizzare due match point favore delle rivare argentino per poi andare a vincela Torre dei cambi anzitutto contro il campione del concorso nel 2008 2011 2014 2015 è finalista nel 2009 2012 2016-2017 Nole è stato due volte sul punto di essere lì alcuni Brecht il prossimo rivale di Djokovic Parabiago smartband ventiquattresimo della classifica e vincitore quarti contro giapponese Ke Sini kishori Sesto PS4 62 in un’ora e 27 era l’ultima notizia Buon proseguimento discorso la linea può tornare alla regia

