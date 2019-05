Ultime Notizie Roma del 18-05-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Frascarelli durano sull’orlo della rottura per la questione migranti ad una settimana dalla europei Matteo Salvini parte all’attacco del premier Giuseppe Conte sulla vicenda della Sea Watch la nave della meningite del bloccata 15 miglia da Lampedusa dopo aver soccorso 65 persone e ribadisce il suo No qualsiasi apertura dei posti non c’è Presidente del Consiglio ministro 5 Stelle che tenga in Italia tra gli esseri umani non arrivano più immediata la replica dell’altro vice premier Luigi Di Maio la sua arroganza ricorda quella di renze giovamento nel comando ne abbiamo già avuti e non ne sentiamo la mancanza del segretario generale dell’ONU Antonio guterres ha chiesto tutti i paesi di mettere in atto Un embargo sulle armi nei confronti della Libia sottolineando Come prevenire la proliferazione delle armisia importante per ridimensionare il conflitto in corso per ristabilire la stabilità del paese corriere espresso profonda preoccupazione per l’arrivo di armi anche dal mare rimarcando che l’Unione europea e il mandato della missione navale Ma di fatto ridotto la sua presenza nell’area è scappato tra i campi abbandonando lo scuolabus è che si era appena rovesciato su un fianco nell’ affrontare un tornante ad Arquà Petrarca tutto la benzina di ragazzini che erano all’interno 8 dei quadri rimasti feriti l’autista del mezzo 1 meno di 51 anni che lavorava da un mese per una cooperativa che secondo Fonti del Viminale ha diversi precedenti ha pensato unicamente alla fuga lasciando ai vigili del fuoco il compito di estrarre dalle lamiere i ragazzini impauriti e doloranti sono alunni delle scuole elementari e medie solo dopo le ambulanze hanno caricato tutti i feriti per portarli in ospedale a Monselice i soccorritori si sono resi conto con incredulità insieme al sindaco di Arquata Luca Callegaro che sulla scena dell’incidenteCasa Gialla del pullman mancava l’unico adulto presente sul mezzo serbo Novak Djokovic Juan Martin del Potro cioè delle semifinali degli Internazionali di tennis in corso a Roma con il punteggio di 64 67 64 dopo Oltre 3 ore di gioco il numero uno al mondo è riuscito a neutralizzare due match point per favore Rivale argentino per poi andare a vincere ed è tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime volte

