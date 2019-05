Ultime Notizie Roma del 18-05-2019 ore 12:10

Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è ancora ad una quindicina di mele al largo di Lampedusa la Swatch la nave del leone II tedesca con a bordo e 47 migranti rimasti dopo che l’Italia ha consentito lo sbarco di 18 per i bimbi con le loro famiglie Una donna ustionata la nave mantenuto per tutta la notte una retta parallela L’isola senza però mai per fare il limite delle acque territoriali delle 12 miglia e senza dirigere come chiesto dal Viminale verso la Tunisia 18 persone sono a terra siamo felici per loro ha scritto lei nel nell’ultimo twitterhwm a bordo restano 47 persone senza un porto sicuro perciò metratura donne incinta è un uomo disabile cui diritti Sono pregati spazio a tutti per fare manifestazioni Ma poi quello che io dico questi sovranisti e che si possono prendere l’Italia l’Europa il mondoMilano l’ho detto il sindaco di Milano Giuseppe sala parlando dell’evento conclusivo della campagna elettorale della lega per le europee che si terrà in piazza Duomo questo pomeriggio non Otranto e posticipi gatti sulle auto europei giapponesi di 180 giorni avrò 6 mesi e ordinai proseguire delle trattative con l’Unione europea e il Giappone pronuncia la casa bianca e rapporto inviatomi dal segretario al commercio metti in evidenza che la ricerca e lo sviluppo nell’industria automobilistica americana è vitale per la sicurezza nazionale ma l’aumento delle importazioni di auto e di componenti insieme ad altre circostanze hanno degli ultimi 30 anni concessi agli stranieri un vantaggio competitivo rispetto ai produttori americani spiega Donald Trump Come si fa a raccontare e spiegare cosa sentimento compassione l’Unione Europea è solo un modo la canzone neomelodica il Parlamento Europeo sceglie anche l’auto ironia per promuovere la campagna per il voto del 26 maggio mettendo una colonna sonora La campagna istituzionale TravoltaLorenzino D’Angelo ha Lorenzo Baglioni che presenta Unione Europea la sua ultima creazione artistica un pezzo concepito per spiegare in pochi minuti i denti dirò niente alcuni frutti del decennale processo di integrazione europea e promuovere così la partecipazione Alle prossime elezioni il Cittadella si è qualificato per la semifinale dei play-off di serie B nel preliminare partita secca disputata a La Spezia la squadra di ventura auto ha battuto i padroni di casa 21 qualificandosi per la semifinale contro il Benevento andata 21 maggio sono 25 ospiti in vantaggio con Moncini pareggio dei Liguri con Maggiore prima dei gol Vittoria ancora di molfino ed è tutto Grazie dell’attenzione vediamo alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa