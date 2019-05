Ultime Notizie Roma del 18-05-2019 ore 13:10

Roma Daily News radiogiornale dalla redazione da Roberta Frascarelli per le ultime dall’Italia e dal mondo partiamo con una Cagliari lo soffocata io confessione choc della madre della piccola speranza la bimba Rom morta a 20 mesi di cui si sono perse le tracce il 23 settembre scorso a Cagliari un incendio aveva bruciato la roulotte della famiglia ma tra le lamiere non erano state trovate tracce del corpicino dopo mesi di versioni contrastanti ritrattazioni confezioni Laganà metovic Ammesso di aver ucciso la bambina la donna in carcere a Uta nella struttura dove è detenuto il marito ma All’ennesima interrogatorio davanti al PM video Pani la madre ha cambiato nuovamente versione 8 incolpando del delitto e ancora ad una quindicina di Miglia al largo di Lampedusa la si offre la nave della NG tedesca con AB47 migranti rimasti dopo che l’Italia ha consentito lo sbarco di 18 persone i bimbi con le loro famiglie Una donna ustionata la nave ha tenuto per tutta la notte una rotta per L’isola senza però mai passare il limite delle acque territoriali delle 12 miglia e senza dirigere come chiesto ieri dal Viminale verso la Tunisia è salito a 75.000 il numero degli sfollati dall’inizio degli scontri armati a Tripoli e dintorni lo rende noto L’ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari in un aggiornamento sulla situazione degli sfollati è stato stimato che oltre 48% bambini 51% donne la situazione Umanitaria continua a peggiorare come risultato diretto del conflitto armato dentro e nei dintorni della capitale l’uso di armi Esplosive in area quali Come tiri di artiglieria i bombardamenti aerei continua a causare Vittime Civili sottolinea flow-ing Movimento 5 Stelle all’attacco sulla questione della professoressa sospesa pervigilanza per un video di alcuni suoi studenti nei quali in alcune slide delle leggi razziali venivano a costare al Decreto sicurezza la prof Rosa Maria dell’aria 63 anni docente da 40 che fra un anno andrà in pensione si è difesa puntualizzando di passare come una super ti vanti Salvini e sui social in molti si sono schierati con lei fatelo a casa perché ovunque voi siate siete a casa questo il messaggio lanciato da IKEA con un video realizzato In occasione della giornata internazionale contro l’omofobia la bifobia e la transfobia e l’Inter e la fobia il video trasforma fatelo a casa vostra espressione che è troppo spesso è stata rivolta in modo dispregiativo a chi Desidera essere solo se stesso in un alla libertà ed è tutto per ora dalla redazione Vi auguriamo buon pomeriggio

