Ultime Notizie Roma del 18-05-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il sindaco di Legnano Gianbattista fratus arrestato nei giorni scorsi con il vice sindaco è l’assessore per corruzione e turbativa d’asta ha presentato le dimissioni l’ho reso noto il suo avvocato Maira cacucci spiegando che fratus ha rassegnato le dimissioni Il 16 maggio stesso comunicato e poi a mezzo PEC al Este in lega aggiunto che Prato Service posizione della magistratura per chiarire la propria posizione precisando che del resto ha fiducia nella giustizia fra tu sai domiciliari come l’assessore Chiara Lazzarin mentre il vice sindaco Maurizio Cozzi è in carcere e anche accusato di corruzione elettorale lunedì è previsto l’interrogatorio di garanzia con l’intervento del consigliere Silvano rometti socialisti riformistisi è cominciata la riunione dell’assemblea legislativa dell’Umbria dedicata all’esame delle dimissioni della presidente catiuscia Marini Chi è presente in aula è una seduta particolare perché veniamo da te è complicato ha detto rometti riprendo del dibattito seguito all’indagine sui presunti concorsi pilotati all’ospedale di Perugia si è poi soffermato sulle cose che si potrebbero fare in pochi giorni se non si arriva alla fine della legislatura anche in tema di sanità uno studio internazionale ha scoperto il gene che provoca il rigetto nei trapianti di organo lo hanno condotto La Columbia University di New York e alcuni centri europei tra cui Città della salute Università di Torino ed è stato pubblicato sul New England Journal I ricercatori hanno identificato il gene lim1 che quando diverso tra donatore e ricevente cioè incompatibile contribuisce a peggiorare la riuscita del trapianto la scoperta aiuterà a migliorare la scelta dei donatorisud del paese praticamente azzerata quest’anno la produzione di miele a causa dell’andamento climatico siccitoso del mese di marzo seguito da un mese di aprile e maggio dal meteo particolarmente capriccioso caratterizzato da sbalzi termici che non è consentito alle api neanche di trovare nettare sufficiente da portare nell’alveare e l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti del maltempo che rovina in Italia la giornata mondiale delle api che si festeggia il 20 maggio a livello planetario dopo essere stata istituita dall’onu nel 2018 per riconoscere il ruolo insostituibile svolto da tutto in fretta tanto che Albert Einstein sosteneva che se l’ape scomparisse dalla faccia della terra all’uomo non resterebbero che 4 anni di vita speriamo parlando di musica Dopo quasi due anni di silenzio aleteia segna il ritorno di Isi e raggiunge subito la vetta delle classifiche al quinto posto anche nella classifica dei vinili con un lavoro che rappresenta un cambiamento nei tuoi vissuto delle Artialla stregua di nuovo battesimo artistico come se fosse il suo primo album In seconda posizione troviamo un altro rapper dallo stile molto personale ultimo con colpa delle favole da settimane in classifica anche se perde la vista per ultimo Addirittura una doppia presenza nella Top Ten E perché sue anche la decima posizione con Peter Pan al terzo posto ancora una new entry con il mio gioco preferito parte prima ancora una novità in quarta posizione solo di Alberto Urso tenore protagonista di questa edizione di Amici in quinta posizione liberato altra novità l’album che porta il suo nome altra novità in una classifica decisamente altra volta questa settimana la troviamo in settima posizione comprata Animals and Slow Kids ed è tutto grazie dell’attenzione.

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa