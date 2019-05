Ultime Notizie Roma del 18-05-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno quelli di apertura bisogna essere preoccupati dalle ultra destre europee Osserva il leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio parlando della manifestazione sovranista di oggi a Milano della lega per Di Maio sono quelli che hanno chiesto a lui e non vogliono bene al nostro paese che il carroccio di unisce nel capoluogo Lombardo 11 delegazioni degli indoeuropei dell’ultradestra che mira a formare un supergruppo a Strasburgo dopo le europee che da chi aggredisce alla Io sono l’aggredito risponde Matteo Salvini ad una domanda sul clima avvelenato della campagna elettorale che parla di clima di intolleranza 148 tacchi e minacce. di me migranti della comandante Watch annunciato l’intenzione di entrare nelle acque territoriali italiane e dirigersi verso Lampedusa lo dice la portavoce Giorgia linardi sottolineando che il comandante stato in costante contatto con la guardiala decisione di chiedere la revoca del divieto di ingresso stazione ancora linardi è stata presa per ragioni umanitarie non cambia idea Matteo Salvini fatti chiusi per chi non rispetta le leggi il mette in pericolo delle ditte minaccia 1ng non può decidere chi entra in Italia le parole del Ministro dell’Interno la cronaca l’assemblea legislativa dell’Umbria ha respinto le dimissioni della Presidente della Regione catiuscia Marini delle PD presentati di seguito all’indagine sui concorsi all’ospedale di Perugia lo ha fatto la provando con 11 voti favorevoli e 8 contrari sulla mozione della maggioranza che chiedeva Marini a recedere dal suo aspetto Era ora la presidente per chiedere se confermare o meno le dimissioni. ti vanno dietro in chiusura Anzi Cristiana strass si dimette da vice cancelliere d’Austria lo ha annunciato lo stesso leader dopo avere incontrato il cancelliere kurz stamattina si è che proprio. e tu debba ulteriori collaborazioni con il suo vice in seguito alla pubblicazione di un video compromettente per il vicecancelliere un incontro con una sedicente nipoti di un oligarca russo che soffriva di investire50 milioni di euro per acquisire quote della stampa austriaca da donna era in realtà un adescatrice l’incontro una trappola del Ponente della Destra austriaca chiesto scusa aggiungendo è stato un errore è tutto grazie per averci Guido l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa