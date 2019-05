Ultime Notizie Roma del 18-05-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buona serata alla redazione sabato 18 maggio in studio Giulia Ferrigno andiamo al largo di Lampedusa in apertura perché il comandante di Sea Watch ha annunciato l’intenzione di entrare nelle acque territoriali italiane dirigersi proprio verso l’isola più dice la portavoce Giorgia linardi sottolineando il comandante Tadi in costante contatto con la guardia costiera la decisione di chiedere la revoca del divieto di ingresso sostiene ancora linardi sei stata presa per ragioni umanitarie non cambia idea però Matteo Salvini porti chiusi per chi non rispetta le leggi mette in pericolo delle vite minaccia una LG le parole del Ministro dell’Interno non può decidere chi entra in Italia la cronaca aggredito una senza fissa dimora con un estintore per questo una guardia giurata è stata arrestata a Roma con l’accusa di tentato omicidio la Polizia di Stato ricostruito il fatto il 2 aprile scorso nel sottoscala del reparto di otorinolaringoiatria del Policlinico Umberto Primo di Romarifugio le telecamere hanno incastrato il vigilante è stato ripreso mentre colpiva in testa il senzatetto con l’estintore di patate aveva già aggredito l’uomo più volte la pagina dedicata allo sport il calcio sono celebrare Massimiliano Allegri l’allenatore che ha fatto da solo la storia della Juventus così il presidente bianconero Andrea Agnelli ha introdotto la conferenza stampa tu il tecnico che lascerà il club a fine stagione sono stati 5 anni che mi ha fermato il numero uno del club è arrivato il momento per lasciarti nel migliore dei modi lascio una società solida con giocatori straordinari le parole del tecnico quando capisci che fisiologicamente ti devi lasciare Non c’è bisogno dare MotoGP in chiusura Marc Marquez ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di Francia Le Mans il campione del mondo spagnolo ha preceduto la Ducati di Danilo Petrucci alla Ducati stamattina di Jack Miller Guarda l’altra Ducati ufficiale di Andrea Dovizioso davanti alla Yamaha di Valentino Rossi è tutto grazie per averci seguito legnoso tornando alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa