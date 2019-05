Ultime Notizie Roma del 18-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale con all’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Tirreno cronaca in apertura sono una decina i nuovi indagati che ti aggiungo nel 95 già finiti sotto inchiesta nell’ambito dell’indagine della di via Milanese su un vasto sistema corruttivo in Lombardia che non so 7 maggio a portata di seguire 43 misure cautelari tra cui 12 incasso elettrici ai domiciliari per giorni successivi alla raffica di arresti ti hanno sentito per gli imprenditori che hanno deciso di collaborare anche alcuni degli arrestati che con la missione hanno portato ad allargare le indagini in un filone che riguarda i supermercati andiamo a Roma aggredito un senza fissa dimora con un estintore per questo una guardia giurata è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio Polizia di Stato ricostruito il passo il 2 aprile scorso nel sottoscala del reparto di otorinolaringoiatria del Policlinico Umberto Primo di Roma dov’è il clochard trovava rifugio le telecamere hanno incastrato il vigilante è stato ripresocolpiva in testa il senzatetto con l’estintore mi fa Tanto aveva già intuito l’uomo più volte la pagina dedicata allo sport il calcio sono qui per celebrare Massimiliano Allegri l’allenatore che ha fatto da solo la storia della Juventus così il presidente bianconero Andrea Agnelli ha introdotto la conferenza stampa tu il tecnico che lascerà il club a fine stagione sono stati 5 anni bellissimi ha fermato il numero uno del club è arrivato il momento per lasciarti non ti lascio una società solida con giocatori straordinari le parole del tecnico quando capisci che fisiologicamente ti devi lasciare Non c’è bisogno d’altro il fegato con Alice MotoGP in chiusura Ma la Pole Position del Gran Premio di Francia campione del mondo spagnolo ha preceduto la Ducati di Danilo Petrucci alla Ducati Pramac di Jack Miller quarta l’altra Ducati ufficiale di Andrea Dovizioso davanti alla Yamaha Trentino Rossi è tutto grazie per averci seguito legnoso tornando alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa