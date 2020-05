Ultime Notizie Roma del 18-05-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio ristoranti bar negozi parrucchieri le spiagge l’Italia Prova a ripartire dopo il download nel rispetto delle linee guida arrivate dopo il confronto governo-regioni nel dpcm firmato da Conte da giugno che gli spettacoli all’aperto ma non ancora le discoteche in piscina dal 25 maggio e dal 3 giugno frontiere aperte con l’Europa ma il governatore Campano De Luca non firma il governo scarichi la responsabilità sulle sicurezze il ministro boccia annuncia una proposta le regioni per azzerare le procedure amministrative a carico delle imprese anche limitazioni Piemonte la Lombardia Prova a ripartire Ma con tanti dubbi spiagge aperte in Sardegna gli aeroporti dalle 21 pile governo resta sotto pressione mentre parte la fase 2 per le tensioni nellail Sì al mese sostenuto dal PDL contestato da una parte del MoVimento 5 Stelle il voto sulla mozione di sfiducia al ministro Bonafede presentato dal centrodestra per il caso delle scarcerazione del Boss sono le prossime Ponte Cerca una mediazione Intanto pensa il decreto Rinascita quello che dovrebbe portare imprese famiglie fuori dall’emergenza epidemia che lei presidente della fede era un po’ vai da 19 casi di interesse negativi so che ci sono fan di questa politica detto ma per adesso non è qualcosa che stiamo prendendo in considerazione il presidente Trump aveva più volte evocato il ricorso a tale misura può voi poi ed è un rimbalzo dell’economia Nella seconda metà dell’anno Ma la piena ripresa avverrà soltanto quando sarà scoperto un vaccino per il coronavirus e il Giappone con la seconda contrazione trimestrale consecutivo del PIL entra in recessione Icaro tra gennaio e Marzo è dello 0 9% sulla Abdel 3,4 momento dei contagi in Italia tocca il minimo da mesi attestante numero totale di persone colpite in Italia quota25435 con un incremento di 675 sul giorno precedente i malati attualmente sono 68351 vero 1836 i guariti sono aumentati 2366 unità mentre sono salita 31908 le vittime complessive con un incremento di 145 che però è il numero più basso dall’inizio del down oggi avvia la settimana a 0 per la fase 2 gli esperti invitano a terra perché si riparte dalla foto dello clown e chiedono dati più precisi test Tamponi e tracciamento per oggi il diario della nascita di Karol Wojtyla nato a vado vice in Polonia il 18 maggio 1920 San Giovanni Paolo II è stato il 264a papa della chiesa cattolica dal 16 ottobre 1978 al 2 aprile 2005 è proprio oggi San Pietro torna ai fedeli alle 7 Papa Francesco celebra una messa all’altare che costruisce la tombatanto poi la basilica riaprirà i battenti ai fedeli cui il papà raccomanda di continuare a rispettare le regole per custodire la salute di ciascuno tutto come prima Per la serie A perlomeno per canile comitato tecnico-scientifico una valida dal Corradini guida per gli sport di squadra del 12 maggio è in attesa che vengano le regole che restano in vigore sono quelle di allenamenti individuali la validazione dovrebbe venire oggi più esami sul gruppo squadra su questo puntano le integrazioni al protocollo proposte della Lega Serie A per il passaggio dagli allenamenti individuali quelli collettivi senza l’obbligo del ritiro E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa