Ultime Notizie Roma del 18-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco vita in studio ora una vita Quasi normale Da oggi libertà di spostamento nella propria regione con distanziamento sociale mascherine via libera negozi e locali pubblici Confcommercio di ottocentomila negozi ristoranti e bar tre su dieci non sono pronti per una settimana riaprono palestre e centri sportivi ancora Sforza ancora stop alle discoteche centri benessere fiere e congressi fate due di Luca non ho firmato L’intesa stato-regione decido il 2 giugno o 6 aprile non c’è stata unanimità solo Intesa tra stato e regioni per le riaperture ci tiene a far sapere il governatore della Campania Vincenzo De Luca e anzi posticipa l’apertura di Fabio ristoranti estoul liberitutti delle 3 giugno avverte che deciderà il giorno prima ad accomunare la stragrande maggioranzagestori la voglia di riaprire da oggi 18 maggio dopo due mesi di Fermo dovuta alla pandemia da coronavirus ciò che è chiaro a tutti che non si tratterà di una ripartenza a pieno regime in un’indagine effettuata dall’ufficio studi FIPE la Federazione Italiana dei pubblici esercizi Confcommercio si fa per cento circa dei pubblici esercizi 7 su 10 196.000 locali tra bar e ristoranti sono pronti ad alzare le serrande già a partire da oggi saranno pronti ad accogliere i clienti con le nuove regole antiche covid-19 circa 83000 gestori resteranno chiusi o perché il titolare ritiene che non ci siano le condizioni per riprendere a lavorare o perché il gestore ancora organizzato sale a 220 5435 il totale delle persone che hanno contratto il virus con un incremento rispetto a sabato di 175 nuovi casi numero totale di attualmente positivi di 68351 con una decrescita di 1836 assistiti il rispetto alla giornata di sabato andiamoguardo la borsa quelle cinesi aprono gli scambi in leggero rialzo l’indice composito di Shanghai segna nelle prime battute un rialzo dello 0 14% a 2872,52 punti mentre quello di insegno Non farti una rialzo dello 0,09% a quota 1810,21 era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

