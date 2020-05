Ultime Notizie Roma del 18-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco vi in studio nuovo appuntamento con l’informazione coronavirus Italia il paese riparte Conte ha firmato il dpcm le riapertura dopo il rispetto delle linee guida arrivate dopo il confronto governo-regioni da oggi il modulo di autocertificazione servirà solo per chi si sposta fuori regione il governatore Campano De Luca non L’intesa il governo non scarichi le responsabilità sulla sicurezza Dunque l’Italia prova oggi a ripartire dopo il voto da 1 nel rispetto delle linee guida arrivate dopo il confronto governo-regioni nel dpcm firmato da Ponte da metà giugno via libera agli spettacoli all’aperto ma non ancora le discoteche in piscina dal 25 maggio dal 3 giugno frontiere aperte con l’Europa ma il governatore Campano De Luca nonfirma L’intesa il governo scarichi le responsabilità sulla sicurezza dire bollettino della Protezione Civile conferma intanto l’andamento calante di nuovi contagi e due settimane dall’inizio della fase 2 il numero di persone colpite 220 5435 i malati attualmente sono 68351 i guariti sono aumentati di 2366 unità mentre sono salite a 31028 le vittime complessive con un incremento di 145 che però è il numero più basso dall’inizio del lockdown nel report del ministero istituto superiore della sanità sulla A2 attenzioni su Lombardia Umbria e Molise la nuova ordinanza della Regione Lombardia estende al 31 maggio l’obbligo di mascherina all’aperto la Basilica di San Pietro oggi riapre Papa Francesco raccomanda di rispettare le regole per custodire la salute di ciascuno nuovo record di contagi negli Stati Uniti la Russia dal secondo posto seguita dal Brasile il comitato tecnicotipico non ha validato ancora le linee guida per gli sport di squadra del 12 maggio in attesa che venga le regole che restano in vigore sono quelle per gli allenamenti individuali la validazione dovrebbe avvenire nella giornata di oggi è ancora anche la politica in primo piano di Maio mi fido molto degli italiani in questi due mesi hanno mostrato grande e responsabili nonostante qualche eccezione che conferma quello che dicevo così il ministro degli Esteri a Che tempo che fa su RAI 2 sono state sospese alcune garanzie costituzionali che a proposito di scuola alcuni dei ragazzi che stanno per affrontare l’esame di stato in piena emergenza coronavirus stanno raccontando sui social e loro stato d’animo non abbiamo finito i programmi e la didattica distanza creato studenti di Serie A e Serie B lo scrittore fisico Paolo Giordano dice abbiamo una responsabilità nei loro confronti E a propositoscuola nei giorni scorsi dicastero dell’Istruzione diramato le ordinanze ministeriali sullo svolgimento degli esami di stato delle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado delle classi terze della secondaria di primo grado e sulla valutazione di fine anno scolastico di tutti gli alunni sentiamo il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico degli studenti preso gli esami di stato sulla Conclusione sono delle ordinanze che rispettano anche alcune indicazioni che ha portato avanti il sindacato La prima è quella di fare esami di stato soltanto in sicurezza Ecco perché ministro per dichiarato che la Dov’è la curva in alcune parti del territorio dovesse aumentare piuttosto che diminuire comunque versamenti dovranno in modalità telematica a distanza e questo è molto importante così come è importante anche la nuova distribuzione dei voti avremmo preferito anche un po’di più l’esperienza maturata in questi anni prenotati 43 anni precedenti 60 te l’ha dato Invece all’esame finale e quindi questo sarebbe stato più opportuno Magari stare un po’ al contrario in buona comunque alla fine è importante anche in base a chi ha frequentato la didattica distanza era potuta frequentare come studente piuttosto che per problemi invece di connessione a casa non lo poteva fare però è anche giusto Non dare delle trasmissioni automatiche mandare a verificare chi in questi i mezzi a Comunque interagito col personale docente ed è riuscita a interagire perché la didattica a distanza non può essere come Adidas in presenza Ma bisogna anche premiare la buona volontà di mettersi in gioco Piuttosto invece che è un libera tutti questi quindi sono delle più importanti che ha il ministro Comunque ho recepito rispetto alle associazioni a tutti indagato ora

