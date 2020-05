Ultime Notizie Roma del 18-05-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli Oggi l’Italia riparte porta due mesi di lockdown le città Si sono svegliate Intanto con i bar aperti oggi entriamo a pieno regime nella fase due ci inoltriamo con fiducia e responsabilità nella strada che ci conduce al ripristino delle ordinarie attività di vita sociale ed economica del paese Si sta rimettendo in moto in maniera prudente ordinata Seguendo le indicazioni del governo così il premier Giuseppe Conte in una lettera leggo invitando Non dimenticare che la strada è ancora lunga e non dovremmo mai abbassare la guardia proteggeremo noi stessi i nostri cari rispettando le regole di precauzione di sicurezza che sono ormai note a tutti la Basilica di San Pietro ha riaperto i battenti era chiusa ai Pellegrini dal 10 marzo scorso in Basilica si erano svolte le celebrazioni Pasquali con il papà e ogni giornola recita del Rosario con la presenza di piccoli gruppi di religiosi O persone del Vaticano ma l’accesso alla basilica e la piazza era interdetto al pubblico da 69 giorni anche l’uomo ha riaperto le porte ai suoi fedeli per la prima messa dopo da una quella delle 8 del mattino a cui seguiranno altre celebrazioni in mattinata alle 12:49 nel pomeriggio alle 17:30 La messa è tenuta nella cappella feriale che con le misure di distanziamento può ospitare al massimo 60 fedeli il rilancio delle prossime ore andrà in Gazzetta Ufficiale diventerà legge così a Start su Sky Tg24 il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico dinca siamo a Bari più di mezza tonnellata di droga tra marijuana e hashish è stata individuata a poche miglia dalla costa brindisina sono schiaffo in transito dall’Albania alla Puglia dei militari della guardia di finanzadi nazionalità albanese accusato di essere lo scafista è stato arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti imbarcazione usata per il trasporto della droga Un motoscafo in vetroresina di circa 6 metri con un potente motore fuoribordo è stato sequestrato la droga a bordo 546 kg di marijuana e 17 di hashish se immessa nel mercato avrebbe fruttato circa €5000000 membro dell’equipaggio della aereo della pattuglia acrobatica dell’aviazione militare canadese precipitato domenica durante un’esibizione morto lo ha reso noto la Royal Canadian Air Force e non turista ti tratta della Capitano Giovanni Marchesi riporta la CNN al momento dell’incidente la pattuglia si stava esibendo nella British Columbia ed è tutto Grazie per aver seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa