Ultime Notizie Roma del 18-05-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale di nuovo saluto dalla redazione e da Roberta ascarelli fase 2 oggi in Italia è ripartita dopo oltre due mesi di lockdown nelle città a Si sono svegliate incanto con i bar aperti oggi entriamo a pieno regime nella fase duetti inoltriamo con la fiducia e responsabilità nella strada che ci conduce al ripristino delle ordinarie attività di vita sociale ed economica ha detto il premier Giuseppe Conte Milano nel primo giorno di massiccia riapertura delle attività sin dalle 6 Si è notato un maggiore afflusso di passeggeri sulla linea rossa della metropolitana l’autobus che è stato in funzione prima della ripresa delle corse della metro da Sesto San Giovanni aveva sul display la scritta completo a Roma il traffico più intenso stamattina giorno delle nuove rieperla fase 2 dell’emergenza coronavirus su alcuni tratti del grande raccordo anulare di Roma del tratto Urbano dell’a24 in direzione centro e sulla diramazione Sud verso il centro della capitale in città si sono rilevati al momento rallentamenti su via del Foro Italico in zona Tor di Quinto a Venezia è stata riaperta stamani la Basilica di San Marco al centro del cuore della città Lagunare Torino qualche negozio già riaperto i battenti altri stanno ultimando i preparativi Bologna traffico scorrevole sulla tangenziale nel primo giorno in cui in emilia-romagna riaprono diverse attività ad aprire i consumi degli italiani sono crollati del 47,6% nonostante un rimbalzo del PIL del 10 % stimato il prodotto interno lordo rimarrà sempre a un Meno 13 % rispetto all’anno precedente quanto si legge in una nota dell’ufficio studi di Confcommercio ma siamo in Indiai dati diffusi oggi dal Ministero della Salute i casi di contagio da coronavirus nel paese sono saliti a 96369 i decessi sono ora 3029 nelle ultime 24 ore il paese ha visto il più alto incremento registrato signora con 5242 nuovi con i tacchi Brasile ci sono già almeno 6 stati che hanno adottato il lockdown nonostante la posizione contraria più volte espressa dal Presidente della Repubblica Jair bolsonaro favorendo alla ripresa delle attività economiche e da sempre scettico sull’efficacia del distanza sociale Come forma di prevenzione del nuovo coronavirus prematura lo Stato l’avvio di un’indagine su origini e diffusione della pandemia del covid 19 che finora colpito di 4,7 milioni di persone nel mondo uccidendone oltre 315 mila nel giorno dell’apertura Ginevra della prima assemblea virtuale della AMS dove sarà presentata una bozza di risoluzioneun’indagine indipendente il portavoce del Ministero degli Esteri zhao Liang ha notato che la stragrande maggioranza dei paesi su scala globale crede che la pandemia non ti è ancora finita omofobia Conte Mattarella Lanciano la volata per una legge inutile uno scherzo di cattivo gusto secondo l’associazione Pro vita e famiglia sentiamo Maria Rachele Ruiu ci fosse anche solo una violenta persona persona persona qualsiasi persona per qualsiasi motivo ma soprattutto per un motivo così sciocco come l’ho detta mente sessuale una volta ricerca condotta nel 2019 è venuto fuori da questa ricerca che la media inferiore che noi siamo sotto la media Europea è la percentuale di coloro che negli ultimi 12 mesi è ridotta categoricamente la siamo molto felici di poter annunciare che non è vero che in Italiaun’emergenza Non è vero che in Italia siamo sessuali vengono così aggrediti Come viene raccontato come è stato raccontato anche ieri dal che hanno parlato della giornata contro omofobia ripeto nessun aggressione fisica nessun aggressione anche verbale giustifichiamo se legata all’orientamento sessuale ma questa emergenza ho visto che comunque sia aggressioni fisiche e verbali hanno nell’ordinamento sono di Fede nell’ordinamento italiano che andiamo a pescare oggi voglio raccontare altro che dico che ogni bambino ha bisogno di una mamma e un papà tutto per il momento dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa