Ultime Notizie Roma del 18-05-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli coronavirus luogo simbolo dell’ emergenza nella bergamasca Ha riaperto stamattina il Cimitero Monumentale di Bergamo i primi cittadini sono arrivati alle prime ore dell’alba Le limitato a chi deve entrare e deve sottoporsi a controlli del caso celebrata anche la prima messa nella chiesa con i posti limitati a 70 fedeli più eventuali ulteriori 40 sul sagrato a Genova all’utilizzo delle mascherine diventa obbligatorio sempre in tutte le aree al di fuori della proprietà privata Tranne per chi pratica attività sportiva ad Assisi Ha riaperto le basiliche la cripta Dove si trova la tomba di San Francesco d’Assisi una prima messa è stata celebrata stamani da uno dei Frati del Sacro convento in Sardegna libero accesso a tuttispiagge a partire da oggi e quanto prevede la nuova ordinanza firmata nella notte dal Presidente della Regione Christian Solinas e l’ordinanza prevede anche all’articolo 1 l’obbligo di questi locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all’aperto La giovane non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro Rimini mettere i piedi nella sabbia è stato come tornare bambina così una Riminese questa mattina tra le prime ad essere scesa in spiaggia nel primo giorno in cui ciò in emilia-romagna è consentito La Ville di Rimini piano piano si ripopolo anche se per ora c’è poca il complice una giornata molto nuvolosa secchielli e palette sono ricomparsi sulla sabbia della spiaggia libera di Piazzale Boscovich la più frequentata in estate Latina agito con rapidità fornendo tutte le informazioni in tempo utile aiutando con tutti i mezzi i paesi che ne avevano bisogno nell’emergenza coronavirus lo ha detto il presidente cene sexy Jumping Alla 70assemblea della NS la prima virtuale dura un indagine esaustiva sul covid-19 senza eseguita con professionalità ha sottolineato il presidente cinese ma solo quando emergenza sarà sotto controllo Atene hanno riaperto oggi i battenti dopo 2 mesi di lockdown nell’acropoli di Atene gli altri siti archeologici più importanti della Grecia alla riapertura l’Acropoli ha partecipato questa mattina il presidente greco come aveva annunciato il governo il 7 maggio scorso i musei torneranno ad accogliere i visitatori a partire dalle 15 scuola decreto legge rilancio Si delinea l’assegnazione dei 16000 posti aggiuntivi nei concorsi scuola ti tratta di 8000 posti in più per il concorso straordinario secondaria già il 28 aprile scorso per 24000 posti e 8000 posti in più per quello ordinario secondaria già bandito per 25000 posti sentiamo il presidente del sindacato ANIEFhai dato il primo settembre scorso Finalmente sta per uscire questo decreto che fa un po’ di giustizia però questi posti sono stati dati e spengono da di ritardo bisogna pensare innanzitutto che le persone che sono andati in pensione quindi tutti i posti di quelli che sono andati in pensione non sono messi nel novero per poter essere restituiti poi in secondo luogo Bisogna capire pure perché magari qualcuno ha scelto dalla una scuola e ne poteva scegliere un’altra più vicino ti faceva più piacere ha dovuto scegliere poi invece una scuola perché in quel momento non aveva caricato questi questi posti nel novero che potevano essere autorizzati per essere dati ruolo quindi riteniamo che sia il decreto sinella parte in cui non da tutti i 10000 posti in ruolo è solo 6500 retrodatati il primo settembre scorso ma anche nella parte in cui ognuno potrà dimostrare che aveva diritto a scegliere quel posto perché magari è un punteggio superiore e comunque è un primo passo Speriamo che quest’anno non avvenga la stessa cosa della redazione per ore tutto Grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa