romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli coronavirus luogo simbolo dell’ emergenza nella bergamasca Ha riaperto stamattina il Cimitero Monumentale di Bergamo i primi cittadini sono arrivati alle prime ore dell’alba adesso limitato a chi deve entrare e deve sottoporsi a controlli del caso celebrata anche la prima messa nella chiesa con i posti limitati a 70 fedeli più eventuali ulteriori 40 Latina agito con trasparenza e rapidità fornendo tutte le informazioni in tempo utile aiutando con tutti i mezzi di paesi che ne avevano bisogno nell’emergenza coronavirus lo ha detto il presidente cinese sexy Jumping alla 73a assemblea della NS la prima virtuale ci vorrà un’indagine esaustiva sul covid-19 basata su senza eseguita con professionalitàil presidente cinese ma solo quando l’emergenza sarà sotto controllo Atene hanno riaperto oggi i battenti dopo 2 mesi di lockdown e l’Acropoli di Atene gli altri siti archeologici più importanti della Grecia alla riapertura dell’acropoli ha partecipato questa mattina il presidente greco come aveva annunciato il governo il 7 maggio scorso i musei torneranno ad accogliere gli a partire dal 15 giugno Oggi giornata di riprese riapertura delle attività alla config page la confederazione che toglie il suo interno pasticceri gelaterie artigiani imprenditori ascoltiamo manifestato pacificamente Eravamo lì in presenza tipo un termostato di circa 300 persone che gli piace tanto imprenditoric’erano gli imprenditori c’erano i lavoratori le famiglie ma anche la gente stessa che doveva venire al mare o al ristorante Basilio che poi magari ti so dire qualcosa di più preciso qualcuno si è spostato già piazzati Noi siamo rimasti al pontile conviviamo che siamo chiusi ancora perché non sappiamo Qual è la situazione vera reale cosa deve fare noi siamo una spiaggia libera Stamattina ci siamo trovati li fanno il loro dovere però non sappiamo il motivo e come ci dobbiamo comportare in spiaggia si può andare a passeggiare a pescare a fare il rituale Ma certamente è una denuncia penale con una condanna fino a 3 mesi di carcere tanta confusione anche in vista dellaChiesa della stagione estiva dove mancano delle regole e dove tanti colleghi tanti operatori balneari rischiano di non riuscire ad aprire come pensate di nuove hrvy e soprattutto creazioni pensate di presentare anche per assicurare non solo a voi lavoratori vostri dipendenti collaboratori ma anche una situazione di benessere ai tanti villeggianti che meritano di vivere il sole il mare la spiaggia Andrea comunque delega alle regioni ai Comuni che Municipio è veramente noi siamo stati perché nazione Cerca problema perché magari arrivano Nel senso che facciamole regole le regole si fanno con le categorie Allora io l’ho presa 5 anni che faccio male sono stabilimento balneare che lavora i cancelli quindi conosco credo sia un confronto delle funzioni con noi e tirare giù protocollo condivido credo che era la cosa più semplice da fare invece no progetto che abbiamo fatto vedere com’era la nostra idea di poter agire sulla spiaggia non l’hanno tenuto in considerazione ingresso data uscita gel per questa opportunità che mi completi di parlare con voi Siamo sempre a disposizione che io Ei miei colleghi commercianti e speriamo che c’è di fare un Gratta Gratta l’amministrazione che abbiamo capito perché comunque già tutto possa tornare rientrare

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa