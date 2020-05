Ultime Notizie Roma del 18-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno oggi riaprono negozi ristoranti bar e li prendono diverse attività lavorative un’Italia che indossa la mascherina e guanti e cerca di rispettare le regole del distanziamento potremo muoverci dopo il lungo lockdown grandi città scheriani Manu c’è un po’ di traffico più persone sui mezzi pubblici stamattina torna il rito dell’ espresso al bar con ingressi ed uscite differenziati si allunga la lista delle prenotazioni per il taglio dei capelli e piano piano si torna a fare shopping concludi ordinario davanti ai negozi e centri commerciali parliamo quindi del decreto rilancio in dirittura di arrivo nelle prossime ore sulla Gazzetta Ufficiale fa sapere il ministro per i rapporti con il Parlamento dal ministro del lavoro che spiega che la domanda per la cassa integrazione in deroga si parla direttamente all’INPS non più alle regioni vinse potrà anticipare il 40% al lavoratore nel mese seguente Noghera la restante parte dopo il decreto di lancionemodificazioni il pressing The Ring recovery from San Pietro ore 0 anche per la chiesa dopo 69 giorni è aperta al pubblico la basilica dopo la Messa delle 7 celebrata dal papà all’altare della tomba di San Giovanni Paolo II nel centenario della nascita del pontefice polacco l’ingresso dei Pellegrini nella Basilica fra controllo della temperatura percorsi tracciati dei fedeli nelle parrocchie nelle grandi chiese prima messa anche nel Duomo di Milano cari fedeli vi abbiamo aspettato tanto se parole del sacerdote via aprono anche i luoghi francescani di attivi sulle panche appositi adesivi per il momento dell’acquisto tipo di ripartenza ha tutto il sapore di un inaccettabile quanto inqualificabile ipocrisia codice Padre Francesco Ciccimarra presidente nazionale dell’associazione gestione istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica l’attuale governo sembra aver deciso di interrompere un percorso di integrazione grano condizioni tali da favorire il soffocamento e là c’è ritorna sul tema delle paritarie come presidenzaforza che non si continuano a fare pipì parente di trattamento e tutto grazie per averci seguito le muse tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa