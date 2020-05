Ultime Notizie Roma del 18-05-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il presidente cinese XI infine annuncia la 73esima assemblea delle FS che la Cina durerà 2 miliardi di dollari all’organizzazione per combattere il coronavirus e che si è Pechino Dove trovare un vaccino contro il tablet 19 un bene pubblico mondiale la cena poi si difende da ogni accusa abbiamo agito con trasparenza e rapidità dicono in 300 paesi che hanno invece un inchiesta sull’ origine delle attivo da un’indagine esaustiva basata su scienza eseguita con professionalità ma solo quando l’emergenza tra sotto controllo ribassi torniamo in Italia si va verso la normalità addormenta Bergamo riapre l’aeroporto Orio al Serio con un volo Wizzair proveniente da Sofia Bulgaria che ti può tornare a far visita ai propri cari al cimitero luogo simbolo delle emergenze un’attività anche mercati e centri commercialiDove Al momento però ti registrano non molti clienti che il sindaco Gori lancia un appello alla prudenza non sono bastati centinaia di morti dice metteteci serietà impegno e rigore Intanto il presidente della Fontana respinge le accuse sulla gestione della pandemia non ho alcun tipo di peso sulla coscienza piega ed è pronta richiudere Se necessario intanto giovedì 21 Maggio alle 9:30 il presidente consiglio Giuseppe Conte terrà un’informativa urgente nell’aula della camera sull’emergenza covid-19 e mentre il paese si rimette in moto il premier avverte che la strada è ancora lunga e che non si dovrà mai abbassare la guardia rispettando le regole di precauzione insicurezza in una lettera a Lembo spiega che il governo al lavoro giorno e notte per fare ancora di più è meglio perché non è assurda le tante difficoltà che i cittadini stanno vivendo intende affrontarle sottolinea una per una L’opposizione è però va all’attacco con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che dichiara come sulle aperture il governo in chiusura lutto nel mondo del cinemaall’età di 94 anni di grande attore francese Michel piccoli si è spento il 12 Maggio tra le braccia della moglie e dei suoi giovani figli in seguito ad un incidente celebrale si legge in una nota della famiglia monumento del cinema francese europeo piccoli è stato protagonista di film passati alla storia come il disprezzo La grande abbuffata di Marco Ferreri o più recentemente Habemus papam Nanni Moretti è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

