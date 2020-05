Ultime Notizie Roma del 18-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spazio all’informazione di oggi sull’emergenza coronavirus numero di vittime quotidiane con il covid 19 in Italia torna sotto quota cento Per la precisione 99 questo prima volta dal 9 marzo Quando furono 97 le vittime oggi non si sono registrati i morti nelle Marche in Sicilia Calabria Molise Basilicata in provincia di Trento in più nessuno avvocato in Sardegna Basilicata e Calabria ancora il minimo rapporto malati tamponi un caso ogni 80 test dei 451 tamponi positivi rilevati oggi la maggior parte sono in Lombardia i guariti aumentano il 24 ore di 2150 unità il calo dei malati Ovvero le persone attualmente positive è stato pari a 1798 unità e oggi sono stati aperti i negozi ristorantihanno ripreso diverse attività lavorative un’Italia che ha indossato la mascherina e guanti ha cercato di rispettare le regole del distanziamento le grandi città Ci sono vari animate con un po’ di più persone sui mezzi pubblici stamattina il riso dell’espresso al bar con ingressi e le uscite differenziati che lunga te anche la lista delle prenotazioni per il taglio dei capelli da parrucchiere barbiere nei centri commerciali davanti al negozio cute ordinate per il ritorno allo shopping andiamo quindi del decreto rilancio in dirittura di arrivo nelle prossime ore sulla Gazzetta Ufficiale fa sapere il ministro per i rapporti con il Parlamento dal ministro del lavoro che la domanda per la cassa integrazione in deroga si farà direttamente all’INPS non più alle regioni Quindi se potrà anticipare il 40% lavoratore nel mese seguente Noghera la restante parte dopo il decreto rilancio semplificazioni il pressing per il recovery Fund San Pietro ora zero anche per la chiesa dopo 69 giorni è aperta al pubblico la basilica dopo la Messa delle 7 celebrata dal papà alladella tomba di San Giovanni Paolo II nel centenario della nascita del pontefice polacco l’ingresso dei Pellegrini nella Basilica fra controllo della temperatura e percorsi tracciati di fedeli nelle parrocchie nelle grandi italiane prima vista anche nel Duomo di Milano cari fedeli vi abbiamo aspettato tanto che parole del sacerdote riaprono anche i luoghi francescani di Assisi sulle panche appositi adesivi per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

