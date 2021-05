Ultime Notizie Roma del 18-05-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale martedì 18 maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri ha approvato nuove norme anti covid che prevedono un allentamento graduale delle misure il coprifuoco slitterà 23 dal 7 giugno 24 e sparirà dal 21 giugno dal primo giugno ristorante bar aperti a pranzo cena anche al chiuso dal 22 maggio aperti i mercati e centri commerciali dalle 24 le palestre dalla primo luglio le piscine al chiuso dal 16 giugno matrimoni col Green pass dalle 15 aperti parchi a tema la linea della gradualità di draghi registrato un’intesa totale nel governo per Giorgia Meloni C’è poco da gioire a fare la differenza osservano gli esperti buon andamento della campagna vacci un italiano su tre ricevuto almeno una dose già si pensa alle fasce più giovani un aiuto potrebbe venire anche dal posticipo della Seconda dose di salseri moderna che secondo alcuni studi Piemonte rebbe anche l’efficacia il decreto introducela m per il sistema colori delle regioni non più le reti ma l’incidenza il tasso di ospedalizzazione sei regioni possono aspirare al Bianco in giugno Friuli Venezia Giulia Molise Sardegna Abruzzo Veneto e Liguria e li devi aperture saranno quasi totali una parte delle cori fa un dottore arrivato in ogni caso prima dell’estate nonostante qualche ritardo sulla tabella di marcia lo ha detto il commissario europeo all’economia Paolo Gentiloni non in vista Sky Tg24 Il commissario insistito sulle riforme che devono accompagnare il piano di residenza importanti non perché lo chiede Bruxelles ma per l’Italia Intanto il governo si appresta a dare il via libera al Decreto sostegno Ibis torna questo pomeriggio in commissione giustizia del Senato il disegno di legge Zana control omofobia Enrico Letta esorta il Parlamento da provare subito il DL a fronte di numero di casi di omofobia raddoppiati Nel 2020 L’opposizione Mina però truzioni Sma in particolare la lega è che ha proposto un centinaio di audizioni ed ha elaborato con Forza Italia una proposta alternativa almeno 5000 migranti tra cui migliaio di Minori sono riusciti ieri in un solo giornonuoto a raggiungere l’enclave spagnola di Ceuta almeno uno di loro è morto nel tentativo un numero senza precedenti segnano le autorità che hanno rafforzato la sorveglianza in aumento anche gli arrivi in Spagna attraverso lo stretto di Gibilterra in Italia la ministra cartabia in volta uno sforzo Corale per gestire i flussi migratori Intanto il PM di Locri hai chiesto una condanna a 7 anni e 11 mesi di reclusione e 10 milioni di risarcimento per Mimmo Lucano sindaco di Riace un tempo modello di accoglienza il presidente degli Stati Uniti Joe biden ha telefonato il premier israeliano Benjamin Netanyahu altrimenti il suo sostegno per un cessate il fuoco biden ha riconosciuto il diritto di difendersi soltanto a fare ogni sforzo per garantire le protezioni civili Innocenti ieri sera sei razzi sono stati lanciati dal Libano verso Israele senza riuscire a raggiungere l’artiglieria italiana ha risposto al fuoco mentre proseguono anche i raid aerei su Gaza dove secondo fonti palestinesi stato colpito l’unico laboratorio per i test anticorpi della striscia Oggi sciopero generale degli arabi israelianila comunità internazionale allenta la morsa del debito di sostiene la transizione Democratica in Sudan paese chiave per la sicurezza dell’Europa potrebbe beneficiarne anche l’Italia e con grandi opportunità per le nostre imprese secondo il ministro Di Maio oggi Mario Draghi parteciperà Parigi un vertice sul finanziamento delle economie africane Roberto Mancini ha firmato il prolungamento del contratto dal CT della Nazionale fino al 2026 ha convocato 33 calciatori del 24 maggio in Sardegna in vista del match in programma il 28 l’Arena di Cagliari contro San Marino tra loro usciranno con tutta probabilità e 26 nomi da inserire entro la mezzanotte di martedì primo giugno Nella lista ufficiale per il torneo continentale tra i convocati per la prima volta l’attaccante del Sassuolo Giacomo raspadori e Marco Verratti centrocampista del Paris saint-germain e noi per il momento ci fermiamo qui Ti auguro una buona giornata buon proseguimento di ascoltare Take in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa