Ultime Notizie Roma del 18-05-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale in studio si è questa mattina nella sua residenza di vino Franco Battiato terminato la famiglia ai funerali e verranno in forma privata il cantautore era nato il 23 marzo 1945 ha spaziato tra una grande quantità di generi dalla musica pop per raccolta toccando momenti di avanguardia e raggiungendo una grande popolarità il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove norme anti covid che prevedono un allentamento graduale delle misure il coprifuoco slitterà 23 dal 7 giugno a mezzanotte sparirà dal 21 giugno dal primo giugno ristoranti e bar aperti a pranzo e cena anche al chiuso dal 22 maggio aperti i mercati e centri commerciali dal 24 le palestre dal 1 luglio le piscine al chiuso dal 16 giugno matrimoni col Green past dalle 15 aperti i parchi a tema la linea della Gazzetta di draghi registrato un’intesa totale nel governo per Giorgia Meloni C’è poco da gioiredifferenza servono gli esperti buon andamento della campagna vaccinale un italiano su tre ha ricevuto almeno una dose già si pensa alle fasce più giovani un aiuto potrebbe venire anche dal posticipo delle seconde doti di seiser moderna che secondo alcuni studi ne abbia anche l’efficacia il decreto introduce nuovi parametri per il sistema colori delle regioni non più le reti Ma l’incidente il tasso di ospedalizzazione sei regioni possono aspirare al Bianco in giugno Friuli Venezia Giulia Molise Abruzzo Veneto Liguria e li devi aperture saranno quasi totale dall’inizio delle ostilità non è discorso i razzi lanciati da Gaza contro Israele sono stati 3440 intercettati al 90% sistema di protezione Iron Dome lo ha detto il portavoce militari dai Zimmermann Aggiungendo che di questi circa 500 sono ricadute all’interno della striscia solo la notte scorsa i razzi sono stati in avanti la via nello stesso lasso di tempo ha distrutto altri 15 km di tunnel sotterranei nel nord della striscia di obiettivi colpiti sono stati 65 con nuovi attacchi sul quartiere rionale a Gaza City il presidente degli Stati Unitiappena telefonato il premier israeliano Benjamin Netanyahu esprimendo il suo sostegno per un cessate il fuoco weiden ha riconosciuto il diritto di Israele a difendersi soltanto a fare ogni sforzo per garantire la protezione dei civili innocenti e con un finanziamento di €5800000 viene istituita l’attività di sorveglianza sistematica del sarscov2 delle sue varianti nelle acque reflue che si è svolta dal Ministero della Salute dall’istituto superiore di sanità con il supporto delle regioni delle province autonome l’obiettivo di utilizzare maggiormente questa nuova fonte di informazioni dipendenti sulla diffusione del virus per fornire elementi utili ai processi decisionali in materia di salute pubblica e come raccomandato anche dalla Commissione ai quanto destinato secondo quanto apprende l’ANSA dal decreto sostegno Ibis all’esame del Consiglio dei Ministri per la lotta al covid en Noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa