Ultime Notizie Roma del 18-05-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 18 maggio al microfono Giuliano Ferrigno il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove norme anti covid e che prevedono l’allentamento graduale delle misure il coprifuoco Svizzera alle 23 da domani dal 7 giugno alle 24 e sparirà poi dal 21 giugno dal primo giugno poi ristorante bar aperti a pranzo ea cena anche al chiuso dal 22 maggio aperti i mercati e centri commerciali per 24 le palestre dal primo luglio le piscine al chiuso dal 16 giugno matrimoni con il Green pass da 15 aperti i parchi a tema la linea della gradualità di draghi ha registrato un’intesa totale nel governo per Giorgia Meloni C’è poco da gioire e fare la differenza servono gli esperti il buon andamento della campagna vaccinale un italiano su tre ricevuto almeno una dose già si pensa le facce più giovani un aiuto potrebbe venire anche dal posticipo delle seconde dosi di Spider e moderna che secondo alcuni studi aumenterebbe ancheil decreto introduce nuovi parametri per il sistema colori delle regioni non più le reti ma l’incidenza è il tasso di ospedalizzazione per regioni possono aspirare al Bianco in giugno sono Friuli Venezia Giulia Molise e Sardegna Abruzzo Veneto Liguria e lì le riaperture saranno quasi totale lutto nel mondo della musica è morto Franco Battiato La pizza si è spento questa mattina nella sua residenza di me lo aveva 76 anni era a Ionia il 23 marzo del 1945 la notizia è stata data dalla famiglia i funerali verranno in forma privata Battiato ha spaziato tra una grande quantità di generi dalla musica pop a quella colta toccando i momenti di guardia raggiungendo una grande popolarità Mattarella si è detto addolorato per la scomparsa di un artista colto ci ha lasciato una maestra uno dei più grandi della canzone d’autore italiana unico inimitabile è sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove lascia un’eredità perenne le parole del ministro della cultura Dario Franceschini sono andati in ricordo e riconoscimenti di moltissimi colleghi artisti e di un fronte politico bipartisan in chiusuraandiamo negli Stati Uniti Amazon starebbe trattando per acquisire la società cinematografica e televisiva NGM per circa 9 miliardi di dollari 7,4 miliardi di euro la rotativa secondo quanto riporta numero 32 in corso da diverse settimane al tavolo ci sarebbero seduti il capo di Amazon TV Mike Hopkins è il presidente della metro-goldwyn-mayer la possibile acquisizione permetterebbe ad Amazon di rafforzare ulteriormente la propria offerta su prime video è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa