Ultime Notizie Roma del 18-06-2019 ore 08:10

Roma Daily News radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio della sua visitare negli Stati Uniti Salvini rilancia la sfida l’Unione Europea la tratteremo da Pari a pari e la flat Tax si farà afferma il vice premier non escludendo una manovra trumpiana monito intanto dal premier Conte no al primato della finanza in Europa dice il Presidente del Consiglio oggi a Bruxelles riunione dei commissari dell’Unione Europea il DL crescita Ok allo scivolo aziendale a 5 anni dalla pensione oggi il decreto arriva in aula alla camera il salario minimo comporterebbe il 4 miliardi di costi in più per le imprese secondo vista te oggi sono attesi i dati sulla povertà in Italia e Stati Uniti invieranno ulteriori 1000 soldati in Medio Oriente a scopo difensivo per illo stile degli rana che minaccia gli interessi americani nell’area lo rende noto il pentagono in Egitto è stato decretato lo Stato d’emergenza dopo la morte dell’ex presidente Morsi Secondo alcuni media locali viene sepolto in queste ore vicino al Cairo al via la spedizione in Pakistan operazioni di soccorso dopo la valanga di ieri nella zona dell’ hindukush Che ha travolto una spedizione in cui erano presenti anche 4 alpinisti italiani morto uno scalatore pakistano diversi feriti tra cui il capo spedizione Bellotti avrebbe riportato delle fratture della cronaca un uomo di 50-60 anni ha ucciso ieri sera a fucilate a Sesto nel cagliaritano fermato un succo è già noto alle forze dell’ordine è il caso del 25 anni ucciso a Veniano nel Comasco in tutto per una lite in seguito ad uno spruzzo d’acqua da una fontanella oggi i funerali dibracciante morto travolto a Napoli dalla caduta di un pezzo di cornicione lo sport Totti lascia la Roma e attacca gli americani e vogliono una società senza Romani avrebbero anche un suo eventuale ritorno sotto un’altra proprietà la sua percezione dei fatti è lontana dalla realtà afferma la società in casa la Juventus oggi a Torino arriva il nuovo tecnico Maurizio sarri è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa