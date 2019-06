Ultime Notizie Roma del 18-06-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Luigi in studio nella vicepremier Salvini dagli Stati Uniti rilancia la sfida l’Unione Europea la tratteremo a da Pari a pari e la flat Tax si farà ferma il leader leghista non escludendo una manovra trumpiana monito intanto dalle premier Conte No alle primato della finanza in Europa dice il Presidente del Consiglio oggi a Bruxelles riunione dei commissari del Europea per il DL crescita Ok allo scivolo aziendale a 5 anni dalla pensione oggi il decreto arriva in aula alla camera il salario minimo comporterebbe 4 miliardi e 13 in più per le imprese secondo l’Istat oggettivi i dati sulla povertà in Italia gli Stati Uniti invieranno ulteriori 1000 soldati in Medio Oriente a scopo difensivo per il conlo stile degli rana che minaccia gli interessi americani nell’area lo rende noto il pentagono in Egitto è stato decretato lo Stato d’emergenza dopo la morte dell’ex presidente Mo sì che secondo alcuni media locali viene sepolto in queste ore vicino al Gaio al viaggio in Pakistan e le operazioni di soccorso dopo la valanga che ieri ha travolto la spedizione cui erano presenti anche il quattro alpinisti italiani è morto uno scalatore Pakistan o dispersi due cinesi di un’altra spedizione ieri sera terremoto nel sichuan in Cina al bilancio e al momento almeno 12 morti e 125 feriti nella cronaca un uomo a 50 anni è stato ucciso ieri sera a fucilate a Sestu nel cagliaritano è stato fermato un suo coetaneo già le forze dell’ordine nel Comasco Invece sul caso del 25enne uccisa a Veniano il tutto è venuto per una lite in seguito ad uno spruzzo d’acqua da una fontanellavisiteranno anche i funerali del commerciante morto travolto a Napoli dalla caduta di un pezzo di cornicione in chiusura parliamo di acqua perché nel mondo una persona su tre non ha accesso all’acqua potabile sicura è una su due a servizi igienico sanitari sicuri secondo un rapporto di Unicef e oms le due organizzazioni sottolineano come un investimento in acqua igiene possa essere vantaggioso per la società sotto molteplici aspetti come la lotta a diverse malattie è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa