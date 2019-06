Ultime Notizie Roma del 18-06-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione della Luigi in studio Andiamo a Genova per il cantiere di costruzione di Ponte Morandi amministratore della Tecnoterm srl di Napoli sono stati arrestati dalla dia nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla dda di Genova sono emersi i collegamenti tra la società e i clan camorristici la società era già stata esclusa dai lavori lo scorso Maggio ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti dell’amministratore di fatto e di una donna considerata un prestanome negli Stati Uniti parla al vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini che rilancia la sfida l’Unione Europea la tratteremo da Pari a pari e la flat Tax si farà dice Salvini non escludendo una manovra trumpiana monitoConte no al primato della finanza in Europa dice il Presidente del Consiglio oggi a Bruxelles riunione dei commissari dell’Unione Europea disabilità intanto non ho finito di inviare altri 1000 soldati medioriente a scopo difensivo per il comportamento ostile dell’Iran che minaccia gli interessi americani nell’area lo riporta in Pakistan invece sono partiti i soccorsi verso il gruppo di alpinisti travolti ieri da una valanga tra loro anche quattro italiani è morto uno scalatore pakistano accettato anche un terremoto nello sichuan in Cina il bilancio è di almeno 12 morti e 125 feriti nello sport Francesco Totti lascia la Roma e a americani vogliono i romani fuori apre però ha un suo eventuale ritorno sotto un’altra proprietà la sua percezione dei fatti è lontana dalla realtà afferma la società Giallorossaoggi sponda Juventus arriva il nuovo tecnico Maurizio sarri è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

