Ultime Notizie Roma del 18-06-2019 ore 12:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con informazione per ritrovare l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio inchiesta per corruzione in Francia sull’assegnazione dei mondiali di calcio del 2022 al Qatar fermo di polizia per l’ex presidente del UEFA Michel Platini l’ex campione della Juventus in custodia presso l’anticorruzione della polizia di nanterre Anche l’ex segretario generale dell’eliseo sotto la presidenza di Nicolas Sarkozy viene interrogato a piede libero nell’ambito dell’inchiesta il programma di acquisto di asset per il quantitative easing ancora uno spazio considerevole lo ha detto il presidente della BCE draghi al Simposio delle banche centrali a Sintra in Portogallo in assenza di un miglioramento al punto che sia minacciato Il ritorno di un’inflazione sostenibile ai livelli desiderati saràun ulteriore stimolo ha detto draghi per il quale i rischi rimangono l’euro zona rimane debole I migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere sbarcati in Libia Perché i fatti dimostrano che non è un paese sicuro lo ha detto non jamnya tovic commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa che si dice preoccupata per l’atteggiamento del Governo italiano nei confronti delle o n g che conducono operazioni di salvataggio nel mar Mediterraneo è il commissario chiede che alla Sea Watch 3 sia indicato tempestivamente un porto sicuro che possa essere raggiunto rapidamente sono seriamente preoccupata per l’impatto che alcune parti del decreto sicurezza vista potrebbero avere sulla vita delle persone che necessitano di essere salvati in male ha detto Mi ha dato dalla redazione tutto vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa