Ultime Notizie Roma del 18-06-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ben ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura Torniamo a parlare dei mondiali Qatar 2022 l’inchiesta per corruzione in Francia sull’assegnazione del campionato del mondo ha portato al fermo di polizia per l’ex presidente dell’uefa Michel Platini l’ex campione della Juventus in custodia prezzo l’anticorruzione della polizia di nanterre Anche l’ex segretario generale dell’eliseo la presidenza di Nicolas Sarkozy viene interrogato a piede libero nell’ambito della stessa inchiesta il presidente della BCE Mario Draghi invece è tornato sulla quantità divising il programma di acquisto di asset che ha so dire ancora uno spazio considerevole draghi ne ha parlato al Simposio delle banche centrali a Sintra in Portogallo in assenza di un miglioramento al punto che siaIl ritorno di un’inflazione sostenibile e livelli desiderati sarà necessario un ulteriore stimolo ha detto draghi per il quale i rischi rimangono €1 zona resta debole nel 1018 si stima siano oltre un milione e ottocentomila le famiglie in condizioni di povertà assoluta con una incidenza pari al 7% per un numero complessivo di 5 milioni di individui se i dati Istat pur rimanendo ai livelli massimi dal 2005 si arresta dopo 3 anni la crescita del numero è della quota di famiglie in povertà assoluta le famiglie in condizioni di povertà relativa nel 2018 sono poco più di 3 milioni quasi 9 milioni di persone la percentuale di famiglie che si trova in povertà assoluta nel mezzogiorno e del 10% contro il 5% del nord Italia è il 5% del Centro Italia sono stati invece recuperati questa mattina con elicottero e portati in sala voi quattro alpinisti italiani e le due guide pakistane travolti ieri da una valanga mentreparavano L’ascesa di una cima nell’aria del hindu Kush nel nord del Pakistan sono stati trovati tutti e stanno raggiungendo il primo centro abitato della Valle Ha detto Isabella Bellomo Tarcisio Bellò il 57enne capo spedizione la slavina ieri ha provocato una vittima l’alpinista pakistano in piazza e alcuni feriti tra i quali il Vicentino Bellocchi riportato alcune fratture è tutto dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa