Ultime Notizie Roma del 18-06-2019 ore 14:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio è stato fermato dalla polizia francese l’ex presidente dell’uefa Michel Platini ed ex campione della Juventus adesso in custodia presso l’anticorruzione della polizia di nanterre nell’ ambito dell’ inchiesta per corruzione in Francia sull’assegnazione dei mondiali di calcio del 2022 al Qatar Anche l’ex segretario generale dell’eliseo sotto la presidenza Nicolas Sarkozy ha interrogato a piede libero nell’ambito dell’inchiesta draghi invece torna sostenere il quantità divising il programma di acquisto asset di Stato che ancora spazio considerevole ha detto il presidente della BCE al Simposio delle banche centrali a Sintra in Portogallo in assenza di un miglioramento al punto che se minacciato Il ritorno di un’inflazione sostenibile ai livelli di Isideci sarà necessario non tirare stimolo ha detto draghi per il quale i rischi rimangono di €1 zona debole il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella invece ha parlato in occasione dell’assemblea di Confartigianato assicurare la solidità dei conti è essenziale per la tutela del risparmio e l’accesso al credito per sostenere l’economia reale e lo sviluppo di nuovi progetti per la valorizzazione dei nostri territori per creare lavoro di qualità e una crescita inclusiva Ha detto il capo dello stato nel suo messaggio ponte di Genova ricostruzione del Morandi gli amministratori della Tecnoterm srl di Napoli imprese impegnata in subappalto proprio nella ricostruzione sono stati arrestati dalla dia nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla dda di ipotesi è infiltrazione mafiosa sono i legami tra i vertici della società e i clan camorristici in manette l’amministratore de facto dell’amministrazionetitolare che sarebbe secondo gli investigatori una prestanome è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

