Ultime Notizie Roma del 18-06-2019 ore 15:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella in studio l’inchiesta per corruzione in Francia sull’assegnazione dei mondiali di calcio del 2022 al gatto e ha portato al fermo di polizia per l’ex presidente dell’uefa Michel Platini ex campione della Juventus in custodia presso l’anticorruzione della polizia di Anche l’ex segretario generale dell’eliseo sotto la presidenza di Nicolas Sarkozy è stato interrogato a piede libero nell’ambito della stessa inchiesta il capo dello Stato Sergio Mattarella ha parlato all’assemblea nazionale di Confartigianato la pressione fiscale è sempre il nemico numero uno nel 2019 il carico fiscale in Italia è arrivato al 42 4% del PIL rispetto al 41 e 3% dell’eurozona in letak spread pari a 19 miliardi di tasse pagate in più della media dell’eurozonaa maggior prelievo di €314 per abitante lo dice il presidente di Confartigianato Giorgio merletti dicendo si è favorevole alla flat Tax mentre sul salario minimo afferma che è una misura dirigista schiaccia gli stipendi Limita la libertà sindacale e di contrattazione presenti i due vicepremier per Salvini prima di pagare il salario minimo necessario tagliare le tasse in lega 5stelle di Maio Rivendica il diritto di parlare di taglio del cuneo fiscale il capo dello Stato Mattarella sottolinea l’essenzialità della solidità dei conti per tutelare il risparmio dei cittadini di economia parlato anche il presidente della BCE Mario Draghi che nel corso del Simposio delle banche centrali a Sintra in Portogallo ha detto che il programma di acquisto di asset degli Stati overall quantitative easing ancora uno spazio considerevole d’azione in assenza di un miglioramento al punto che sia minacciaritorno di un’inflazione sostenibile livelli desiderati sarà necessario un ulteriore spigola assicurato draghi per il quale i rischi rimangono di €1 zona debole a margine dell’incontro con investitori della City a Londra parla il ministro dell’economia Tria la situazione macroeconomica dell’Italia non è molto buona minibotte misura il legale non necessaria bene le entrate fiscali e poi da noi la politica fiscale è prudente il Consiglio d’Europa e invece è intervenuto sulla vicenda nave Sea Watch 3 al largo di Lampedusa I migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere invidia Perché i fatti dimostrano che non è un paese sicuro lo ha detto d’un San Miniato vice commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa Il commissario chiede che alla nave sia indicato te ultimamente un porto sicuro dove attaccare sono seriamente preoccupata per l’impatto che alcune parti del decreto sicurezza Vi si potrebbero avere sulla vita delle persone che necessitano di essere salvata in mare ha dettoè tutto della redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa