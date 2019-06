Ultime Notizie Roma del 18-06-2019 ore 16:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriele Luigi in studio sono 1,8 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta con un’incidenza pari al 7% del numero complessivo di 5 milioni di individui il 8,4% del totale sono i numeri del 2018 diffusi dall’istat secondo il quale pur rimanendo a livelli massimi dal 2005 si arresta dopo 3 anni la crescita del numero della quota di famiglie in povertà assoluta le famiglie in condizioni di povertà relativa nel 2018 sono poco più di 3 milioni quasi 9 milioni di persone la percentuale di famiglie che si trova in povertà assoluta nel mezzo giorno è del 10% contro il 58% del nord e il 53 per 100 del Centro Italia nel PD ha parlato zingarinon ha possiamo i primi segnali di ripresa del partito d’azione deve essere rivolta a tutta all’esterno dove c’è una situazione di pericolo per L’ascesa della Destra le parole del segretario Zingaretti sono state rivolte alla direzione del Pd non è un appello ai buoni sentimenti ma la costruzione di una linea politica Ha poi aggiunto sento su di me tutta la responsabilità di proporre un intervento per ricreare un clima di fiducia e per combattere le nostre battaglie segreti ha parlato di Ossessione per l’unità Cambiamo argomento Facebook e lancerà già nel 2020 libera la sua criptovaluta globale lo scrive l’agenzia Bloomberg secondo cui già 30 aziende globali hanno già aderito al progetto da Visa a MasterCard da PayPal a youtuber fino a Vodafone e altri 70 saliranno a bordo in futuro con Lybra aspiriamo a rendere facile per tutti inviare e ricevere soldi proprio come si usano le nostre app per condividere istantaneamente messaggi e foto afferma in un postfondatore Mark Zuckerberg sullo stato di salute dello scrittore Andrea Camilleri la prognosi resta riservata al paziente non è cosciente le sue condizioni sono stazionarie a parlare è stato Roberto Bucci direttore del DEA dell’ Ospedale Santo Spirito leggendo il bollettino medico sulle condizioni di Camilleri Il paziente è in assistenza Con supporto respiratorio meccanico e farmacologico e sedazione aggiunto il medico Ovviamente non è cosciente a concluso È tutto per il momento Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa