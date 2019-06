Ultime Notizie Roma del 18-06-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione e Gabriella Luigi in studio nell’ inchiesta per corruzione in Francia sull’assegnazione dei mondiali di calcio del 2022 al Qatar c’è un fermo di polizia per l’ex presidente dell’uefa Michel Platini l’ex campione della Juve è in custodia presso la corruzione della Polizia di via nanterre Anche l’ex segretario generale dell’eliseo sotto la presidenza di Nicolas Sarkozy è stato interrogato piede libro nell’ambito della stessa inchiesta sulla vicenda di Nave Sea Watch 3 parla il Consiglio d’Europa I migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere sbarcati in Libia perché infatti dimostrano che non è un paese sicuro lo ha detto aggiungiamo inviato vice commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa Il commissario chiede che la nave venga indicato tempestivamente un porto sicuro che possa essere raggiunto rapidamente sono seriamente preoccupata per l’impatto che alcunparti del decreto sicurezza bis potrebbero avere sulla vita delle persone che necessitano di essere salvata in mare ha detto mia tomich Facebook e lancerà già nel 2020 libera la sua criptovaluta globale lo scrive l’agenzia Bloomberg secondo cui già 30 aziende globali hanno già aderito al progetto da Visa a MasterCard da PayPal fino a Uber è Vodafone altri 79 erano a bordo in futuro con Libra aspiriamo a rendere facile per tutti inviare e ricevere soldi proprio come si usano le nostre app per condividere istantaneamente messaggi e foto ha detto in un post il fondatore Mark Zuckerberg restano stazionarie le condizioni dello scrittore Andrea Camilleri colpito da arresto cardiaco ieri la prognosi riservata al paziente non è così ha detto Roberto Ricci direttore del dell’ospedale Santo Spirito di Roma dove lo scrittore è ricoverato Camilleri è in assistenza Con supporto respiratorio meccanico e farmacologico e sedazioneha detto il medico sottolineando non è cosciente è tutto della relazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa