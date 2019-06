Ultime Notizie Roma del 18-06-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Buonasera di redazione se le prospettive dell’economia non migliorano la bici è ancora due armi per sostenere la crescita al quantità divising per cui resta uno spazio considerevole e altri tagli dei tassi strumenti ai quali si è richiamato il presidente dell’eurotower Mario Draghi nel suo intervento al Simposio delle banche centrali a Sintra in Portogallo Tanto più che ha detto i rischi restano l’eurozona rimane debole dopo l’intervento del governatore lo spread è sceso sotto 250 punti ai minimi da aprile l’euro è scivolato a €1,12 sul dollaro dura la reazione del presidente americano Trump secondo il quale gli stimoli della BCE danno all’Unione Europea un vantaggio ingiusto che l’inchiesta per corruzione in Francia sull’assegnazione dei mondiali di calcio del 2000Dual Qatar fermo di polizia per l’ex presidente dell’uefa Michel Platini l’ex campione juventino in custodia della polizia di nanterre sono del tutto estraneo ai fatti afferma in una nota Anche l’ex segretario generale dell’eliseo sotto la presidenza di Nicolas Sarkozy è stato interrogato a piede libero preoccupata dalle accuse a Platini la fifa assicura piena collaborazione alla dittatura francese dell’assemblea di Confartigianato intervenuto anche il vicepremier Salvini mi pagano lo stipendio per dare lavoro agli italiani non per dire signor sì signor padrone non ufficio di Bruxelles e tria è un nostro ministro che porterà avanti il programma di tutto il governo che nella prossima manovra avrà il taglio delle tasse come punto centrale chi vuole fare il ministro di questa squadra sa che il taglio delle tasse è la priorità di questo paese Queste sono state le parole di Salvini sulle condizioni dello scrittore Andrea Camilleri condizioni stazionarie ma restacritiche prognosi riservata al paziente non è cosciente lo ha detto Roberto Ricci direttore della dea dell’ospedale Santo Spirito di Roma il paziente in assistenza Con supporto respiratorio meccanico farmacologico e sedazione ha fatto sapere è tutto dalla redazione buona serata

