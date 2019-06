Ultime Notizie Roma del 18-06-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio da Sintra in Portogallo le parole del Presidente della BCE Mario Draghi delle prospettive dell’economia non migliorano ci sono ancora due armi per sostenere la crescita il quantitative easing per cui resta uno spazio considerevole e altri tagli dei tassi strumenti ai quali si è richiamato proprio il presidente dell’eurotower Tanto più che i rischi restano l’eurozona resta debole dopo l’intervento del governatore lo spread scende sotto i 250 punti base ai minimi da aprile l’euro scivolata un dollaro e 12 centesimi dura la reazione del presidente Trump secondo il quale gli stimoli della che danno a lui è un vantaggio ingiusto la procura di Agrigento invece aperto un fascicolo d’inchiesta sul caso della Sea Watch 3 che da 6 giorni al confine delle acque territorialiPiana 16 miglia da Lampedusa a reato ipotizzato contro ignoti e favoreggiamento all’immigrazione clandestina 10 dei 53 migranti a bordo sono state autorizzate a sbarcare nei prossimi giorni migranti in mare non dovrebbero essere mai sbarcato in Bibbia Perché i fatti dimostrano che non è un paese sicuro lo ha detto il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa d’un jami atomici chiedendo che la sea-watch venga indicato tempestivamente un porto sicuro per raggiungere in tempi brevi la capacità della biomedicina di trattare le malattie acute comporta spesso la produzione di situazioni patologiche croniche le tecniche di rianimazione per esempio da un lato consentono interventi risolutivi salvavita dall’altro producono effetti decisamente sconcertanti portano dei malati e in quelli che vengono definiti stati vegetativi sempre più quindi allungare la vita può significare allungare il tempo di convivenza con le malattie ho detto Vincenzo paglia presidente del NapoliAccademia per la vita lo sport in chiusura continua a far discutere l’addio di Francesco Totti alla Roma la società non ha mai avuto fretta di imporre a cose il primo anno era più difficile doveva farti un’idea e lo abbiamo aspettato con pazienza febbraio del secondo la società Filia proposto un ruolo da direttore tecnico e lui doveva dare una risposta siamo dispiaciuti queste le parole di Mauro Baldissoni vice presidente della Roma che replica Zotti non corrisponde al vero la volontà della proprietà americana di The romanizzare il club in questi otto anni Totti ha avuto due contratti da giocatore uno da dirigente Pallotta non vende la Roma i mercati lo sappiano aggiunge baldissone è tutto dalla redazione buona serata

