Ultime Notizie Roma del 18-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale giovedì 18 giugno Buongiorno da Francesco Vitale nuovo attacco degli industriali al governo degli Stati Generali Carlo Bonomi denuncia i ritardi nelle procedure per la liquidità e dice che la cassa integrazione è stata anticipata dalle imprese chiede siano onorati contratti e debiti e non si fondono col terrore degli ultimi 25 anni poi entra in pressing per la restituzione di 3,4 miliardi di accise energia pagate improvvisamente dalle imprese come da sentenza della Cassazione il premier spiega di non avere pregiudizi a mettere i tardi ed errori sulla liquidità e cassa integrazione ma sottolinea di non poter rispondere di carenze strutturali vecchie di 20 anni e sulle accise dice Oggi vogliamo a questa partita da riavere verrà risolta dai nostri uffici siamo vicini a un vaccino per il coronavirus da fermarmi un intervista a Fox è stato il presidente americano Donald Trump nelle ultime 24gli Stati Uniti hanno registrato altri 840 morti su un totale di 2,16 milioni di casi Emergenza anche in America Latina dove i casi accertati sono 1,8 milioni mentre le vittime sono 86.000 due sono 11 capi d’accusa nei confronti dell’ex agente di polizia gare Troll perché astratte ucciso Riser Brooks Atlanta l’ex poliziotto dovrà rispondere anche di omicidio protestano i colleghi che oggi sia la prima Radio Si sono presentati al lavoro senza rispondere alle chiamate d’emergenza ha reagito temendo per la sua sicurezza spiega l’avvocato di rolf e Trump difende la polizia non è trattato in modo giusto in questo l’amministrazione statunitense ha chiesto un ordine restrittivo di emergenza per bloccare la pubblicazione del libro dell’ex consigliere alla sicurezza di Donald Trump John Bolton il governo chiede un udienza per il 19 giugno considerato che libro dovrebbe uscire il 23 bottom non sostiene Trump Ha violato la legge un bugiarda sottolineato la casa bianca non lo sopportava nessuno concerto in Germania la semilibertà per i due ManagerLabate 5 anni di carcere per omicidio incendio colposo per il rogo alla thyssenkrupp precise 7 operai a Torino possono lasciare ogni giorno il carcere per andare a lavorare tornarvi la sera ha spiegato la procura di insorgono i parenti delle vittime scateneremo a Roma andremo a s m Devono dirci Come è possibile l’operaio sopravvissuto notizia vergognosa Sono basita forte il Napoli conquista la sesta Coppa Italia della sua storia e ti porta a casa il primo trofeo calcistico post covid I Partenopei hanno battuto 42 ore Juventus rigori dopo lo 0-0 di 90 minuti regolamentari decisivi rigore segnato da che esulta Rino Gattuso Vittoria meritata deluso sarri mi piace perdere così una delusione che diventi rabbia era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto è assolutamente più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa