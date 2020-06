Ultime Notizie Roma del 18-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora lavoro di una buona giornata e un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio quinta giornata degli Stati Generali a Villa Pamphili con gli incontri con il settore produttivo ieri botta e risposta tra governo industriali Bologna denunciato ritardi nelle procedure per la liquidità e ha detto che la cassa integrazione è stata anticipata dalle imprese il premier ha spiegato di non avere pregiudizi e mettendo ritardi errori sull’utilità e cassa integrazione ma ha sottolineato di non poter rispondere differenze strutturali vecchie di Gianni e sulle accise l’invito a volare alzo questa partita dare avere verrà risolta dai nostri uffici ha detto sul caso regeni l’Italia chiede all’Egitto La verità è che i responsabili della morte del cercatore spiona assicurati alla giustizia i rapporti bilaterali tra i nostri paesi non possono prescindere lo sottolinea il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una lettera al suo omologo egiziano di cui danno notizia repubbliche StampaRoma si aspetta un segnale forte di Renzi Di Maio che si dice convinto che l’incontro del primo luglio tra la procura italiana e quella egiziana zozza aprire uno spazio importante per una iniziativa politica del governo che sia forte autorevole il premier Conte riferisce alla commissione di inchiesta chiediamo a gran voce Cooperazione ha detto ieri credo che ce la faremo a trovare un accordo tra paesi europei sul piano di rilancio dell’Unione Europea ma forse non domani Domani credo che per una tappa intermedia per avvicinare le posizioni capire meglio fra capi di Stato e Governo le differenze che sono sempre sul tavolo così Il commissario l’economia Paolo Gentiloni intervistato da Franz non voglio immaginare la vita di un fallimento ma un’intesa sarà trovata probabilmente a luglio ieri il premier Conte aveva sottolineato che la partita di luglio sarà decisiva perché se le risposte tardano stasera tutto i ministri degli esteri degli che hanno invitato la Cina a riconsiderare la decisione di imporre la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong e dicendosi estremamente preoccupati immediata la replica di Pechino e respinto con forza il comunicato diffuso ieri seraIntanto il progetto di legge sulla sicurezza nazionale tratta per un Kong è stato sottoposto al Comitato permanente del congresso nazionale del Popolo nelle provvedimento sono disciplinati i casi di sovversione Secessione terrorismo interferenze straniere Pechino ha rilevato ieri altri 21 casi di covid in calo Sui treni sono di mercoledì in una settimana le infezioni collegate al mercato all’ingrosso di Addison salita 158 mentre la città continuerà a portare le misure di prevenzione e controllo segnalate 28 infettivi nel paese di cui 24 di trasmissione domestiche 4 importate e 8 asintomatici i contagi totali sono 2293 siamo vicini un vaccino per il coronavirus si dice intanto non al traffico un’intervista a po’ almeno 100 milioni di persone sono state costrette a Fuggire dalle proprie case negli ultimi 10 anni in cerca di sicurezza entro fuori dei propri paesi lo denuncia l’agenzia ONU per i rifugiati nel suo rapporto annuale delle persone in fuga da conflitti persecuzioni violenze sono più del 1% della popolazione mondiale una persona sono7 mentre continua a diminuire inesorabilmente il numero di coloro che riescono a fare ritorno a casa 79 milioni e mezzo di persone 40% dei quali minori mai era stato registrato così elevato di persone vittime di esodi forzati il presidente della Blue Tech Roberto ginatta 73 anni torna di nuovo gli arresti dopo un anno e mezzo per decisione del tribunale di Torino l’imprenditore Torinese avrebbe dovuto rilanciare lei stabilimento FIAT di Termini Imerese ai domiciliari finiscono il figlio 26enne ma sei Orlando ginatta e Giovanni desiderato 76 anni sono accusati a vario titolo di riciclaggio autoriciclaggio e fraudolenta patrimoniale e documentale da reato societario E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa