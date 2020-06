Ultime Notizie Roma del 18-06-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco vita in studio apriamo come sempre con l’aggiornamento coronavirus nel mondo quasi 8,4 milioni di casi torna l’incubo in Cina gli Stati Uniti sono il paese più colpito con 2160000 290 casi e 117717 morti quasi un milione di casi accertati in Brasile 12881 nuove infezioni in India in Emilia Romagna oltre 40 immobili tra terreni e fabbricati numero di autoveicoli quote societarie altri beni per un valore di 13 milioni di euro sono stati confiscati a Nicolino Gianluigi e Carmine star con eredi 20 a Bibbiano nel regno attualmente detenuti e Giuseppe Saccone grande residente a Reggio Emilia ritenuti esponenti di primo piano della Ndrangheta in Emilia Romagna la confisca è avvenuta nell’ambito di un’attività congiunta eseguita dalla dia didei Carabinieri di Modena con la collaborazione della sezione operativa via di Bologna dei Carabinieri di Reggio Emilia Crotone sotto il coordinamento e l’impulso della procura Distrettuale di Bologna il dipartimento di giustizia americano per la seconda volta in due giorni Hai chiesto al tribunale un’ordinanza urgente per bloccare l’uscita del libro dell’ex Visor per la sicurezza nazionale John Bolton l’amministrazione di Un altr’anno ha fatto causa Bolton sostenendo che guardi volta uno sulla Casa bianca divulga informazioni classificate Dunque Viola la legge l’amministrazione Dunque chiesto al tribunale di impedire che venga messo a rischio la sicurezza nazionale che la pubblicazione Potrebbe comportare l’accordo su un piano di rilancio europeo assolutamente necessario se non ci fosse le conseguenze sarebbero gravi evidenti lo ha affermato oggi Lecco telefonia dell’Unione Europea Paolo Gentiloni intervistato da Franz preconizzando che l’accordo ci sarà luglio questa cosa ha detto Gentiloni assolutamente necessario Io so che ci sia arriverà probabilmente alladomani ma le conseguenze sarebbero più gravi viventi che non c’è da discuterne ma ci si arriverà sono sicuro ha detto Gentiloni c’è un ultima ora torniamo a parlare di coronavirus di blocco dei ricoveri nel reparto di cardiochirurgia dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce È stato disposto dal direttore dell’ospedale dopo che è stata negata la possibilità al covid e di un paziente operato è ricoverato nel reparto l’uomo che era già risultato positivo al covid alcune settimane fa e poi era guarito e risultato nuovamente positivo prima delle dimissioni le sue condizioni di salute sono buone Non hai i sintomi clinici peculiari dell’infezione in reparto è stato chiuso prudenzialmente viene precisato Per consentire lo screening del personale la sanificazione dei locali al termine di queste attività riprenderà a pieno regime ed è tutto Buona giornata e buon proseguimento discorso

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa